Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız: Dijital Kirlilik Nesilleri Hedef Alan Sinsi Bir Salgındır

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
TBMM, okul saldırılarının nedenlerini araştıracak
Eğitimde 52 milyonluk vurgun: Okul müdürü ve şebekesi tutuklandı
Yeşilay araştırdı: İnternet kullanım süresi siber zorbalığı etkiliyor mu?
İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın o illerde sağanak var
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt
Kartlı harcamalarda %49 artış: Her 5 ödemeden 4'ü temassız!
Eylem planı hazır: İşte 5 maddelik okul güvenliği paketi
'AVM'lere girişler ücretli oluyor' iddiasına DMM'den açıklama
RK Başkanı açıkladı: Özel okullara fiyat soruşturması genişleyecek
18 ilde 'siber' operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama
Sadece Gülistan'in değil tüm hastaların LOG kayıtları silinmiş
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Devlet Bahçeli: Yalnız bir asayiş dosyası olarak ele alınamaz
Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
MİT'ten siber suç şebekesine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
Bekarlık 'sultanlık' değil! Tek kişilik hayat, çift kişilik fatura
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 2 belediye çalışanı tutuklandı
İslam Memiş'ten uyarı: Altını olan sakın satmasın!
Türkiye Ebru Başsavcıyı konuşuyor: 6 yıllık sis perdesi aralanıyor!
TÜİK açıkladı: İşte 2025'te bebeklere en çok verilen isimler
HSK'dan flaş adli yargı kararnamesi
Valilikten uyarı: İstanbul'a yarın yağış geliyor, sıcaklıklar düşecek
Başsavcılıktan 'Kahramanmaraş saldırganı ölmedi' iddialarına yalanlama
Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız: Dijital Kirlilik Nesilleri Hedef Alan Sinsi Bir Salgındır

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, artan okul saldırıları ve dijital mecralardaki yozlaşmaya dikkat çekerek dijital kirliliğin toplumsal bir tehdit haline geldiğini söyledi. Yıldız, gençlerin korunması için 5 somut çözüm önerisi sundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 17:00, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 18:35
Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız: Dijital Kirlilik Nesilleri Hedef Alan Sinsi Bir Salgındır

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, son dönemde artış gösteren okul saldırıları ve dijital platformlardaki içeriklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dijital dünyanın kontrolsüz büyümesinin toplumsal yapıyı tehdit ettiğini belirten Yıldız, "Dijital kirlilik sadece bir teknoloji sorunu değil, nesillerimizi hedef alan sinsi bir salgındır. Aile kalemizi ve gençlerimizi bu kuşatmadan kurtarmak milli bir görevdir" dedi.

Dijital mecralardaki denetimsizliğin şiddet olaylarını tetiklediğini ifade eden Yıldız, okullarda yaşanan saldırıların arka planında dijital içeriklerin etkisine işaret etti.

"Okul saldırıları dijital şiddetin yansımasıdır"

Yıldız, dünya genelinde ve Türkiye'de artan akran zorbalığına dikkat çekerek, "Okullarımızda tanık olduğumuz şiddet vakaları, ekranda normalleştirilen vahşetin sınıflara taşmış halidir. Dijital mecralarda 'güç' ve 'popülerlik' adına sunulan şiddet içerikleri, gençlerin empati duygusunu zayıflatmakta ve onları şiddetin bir parçası haline getirmektedir. Bu süreç, gençleri manevi değerlerinden uzaklaştırarak kimliksizleşmeye sürüklemektedir" ifadelerini kullandı.

Dijital kirlilikle mücadelede 5 somut adım

Sorunun çözümü için acil adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Yıldız, yetkililere ve topluma şu önerilerde bulundu:

Müfredata "dijital ahlak" dersinin eklenmesi

Şiddet içerikli oyun ve platformlara yönelik sıkı denetim uygulanması

Ailelerin dijital okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği yapılması

RTÜK başta olmak üzere dijital mecralara etik denetim getirilmesi

Manevi rehberlik çalışmalarının artırılarak gençlerin sosyal hayata yönlendirilmesi

"Gelecek ekranlara hapsolmuş bir nesille inşa edilemez"

Diyanet-Sen olarak dijital yozlaşmaya karşı mücadele edeceklerini belirten Yıldız, "Gelecek, ekranların esiri olan değil; o ekranları erdem ve ahlakla yöneten bir gençliğin omuzlarında yükselecektir. Biz bu mücadelede ailemizin ve evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

