Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız: Dijital Kirlilik Nesilleri Hedef Alan Sinsi Bir Salgındır

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, son dönemde artış gösteren okul saldırıları ve dijital platformlardaki içeriklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dijital dünyanın kontrolsüz büyümesinin toplumsal yapıyı tehdit ettiğini belirten Yıldız, "Dijital kirlilik sadece bir teknoloji sorunu değil, nesillerimizi hedef alan sinsi bir salgındır. Aile kalemizi ve gençlerimizi bu kuşatmadan kurtarmak milli bir görevdir" dedi.

Dijital mecralardaki denetimsizliğin şiddet olaylarını tetiklediğini ifade eden Yıldız, okullarda yaşanan saldırıların arka planında dijital içeriklerin etkisine işaret etti.

"Okul saldırıları dijital şiddetin yansımasıdır"

Yıldız, dünya genelinde ve Türkiye'de artan akran zorbalığına dikkat çekerek, "Okullarımızda tanık olduğumuz şiddet vakaları, ekranda normalleştirilen vahşetin sınıflara taşmış halidir. Dijital mecralarda 'güç' ve 'popülerlik' adına sunulan şiddet içerikleri, gençlerin empati duygusunu zayıflatmakta ve onları şiddetin bir parçası haline getirmektedir. Bu süreç, gençleri manevi değerlerinden uzaklaştırarak kimliksizleşmeye sürüklemektedir" ifadelerini kullandı.

Dijital kirlilikle mücadelede 5 somut adım

Sorunun çözümü için acil adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Yıldız, yetkililere ve topluma şu önerilerde bulundu:

Müfredata "dijital ahlak" dersinin eklenmesi

Şiddet içerikli oyun ve platformlara yönelik sıkı denetim uygulanması

Ailelerin dijital okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği yapılması

RTÜK başta olmak üzere dijital mecralara etik denetim getirilmesi

Manevi rehberlik çalışmalarının artırılarak gençlerin sosyal hayata yönlendirilmesi

"Gelecek ekranlara hapsolmuş bir nesille inşa edilemez"

Diyanet-Sen olarak dijital yozlaşmaya karşı mücadele edeceklerini belirten Yıldız, "Gelecek, ekranların esiri olan değil; o ekranları erdem ve ahlakla yöneten bir gençliğin omuzlarında yükselecektir. Biz bu mücadelede ailemizin ve evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.