TBMM'de 'Zil Çaldı': Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan duygusal çağrı

Konuşmasına zil çalarak başlayan Hacıoğulları, İstiklal Marşı'nın ilk kelimesine atıfta bulunarak, "KORKMA diyen Mehmet Akif'e KORKMUYORUZ diye cevap vermeye geldim," ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından milletin geleceğinin korkuya teslim edilemeyeceğini vurgulayan milletvekili, eğitimin önemine dikkat çekti.

Hababam Sınıfı ve Hafize Ana Vurgusu

Konuşmasında Türk sinemasının unutulmaz karakteri Hafize Ana'yı örnek gösteren Hacıoğulları, sembolik zil sesiyle milletvekillerini tıpkı bir okul koridorunda olduğu gibi "derse" ve "korkuları yenmeye" davet etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in çalışmalarına da değinerek, eğitimin kesintisiz devam etmesi gerektiğini belirtti.

23 Nisan Mesajı: "Eğitim Durmaz"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na iki gün kala yapılan bu konuşmada, eğitimin her şartta süreceği mesajı verildi:

"İki gün sonra 23 Nisan, Atatürk'ün bize ve bütün dünya çocuklarına armağanı. Eğitim durmaz! Biz durmayacağız çünkü. Durmak yok yola devam!"

Hacıoğulları, konuşmasını tekrar zil çalarak ve "Haydi Türkiye, haydi ders başlıyor!" sözleriyle sonlandırdı. Meclis sıralarında yankılanan okul zili sesi, deprem bölgesindeki eğitim seferberliğine ve çocukların geleceğine olan inancı simgeleyen güçlü bir protesto ve davet olarak kayıtlara geçti.