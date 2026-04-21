Başsavcılıktan 'Serik Belediye Başkanının evine ateş açıldı' iddialasına açıklama

Serik cumhuriyet Başsavcılığı, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahla ateş açıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Nisan 2026 20:28, Son Güncelleme : 21 Nisan 2026 20:30
Geçen hafta CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahla ateş açıldığı iddiaları üzerine Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"'Belediye başkanının evi kurşunlandı' şeklinde gerçeğe aykırı olarak bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer aldığı görülmüş olup, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, gerçeğe aykırı bilgi yaydığı tespit edilen ilgili basın yayın organları ve sosyal medya hesapları hakkında TCK 217/A kapsamında ayrıca tahkikata başlanılmıştır."

Ne olmuştu?

Antalya'nın Serik ilçesinde, CHP'den AK Parti'ye geçtiği için son günlerde gündemde olan Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un Karadayı Mevkii'ndeki köy evine gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği iddia edilmişti.

