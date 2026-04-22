'4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi'
Haberler İdari Uygulamalar

Boşanma davalarında önemli değişiklikler yapılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, boşanma davalarının kısa sürmesi için çok önemli değişiklikler yapılacağını açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 00:01, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 00:00
Adalet Bakanı Akın Gürlek, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yargıdaki gecikme sorununa ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bakan, özellikle boşanma ve kira davalarının yıllarca sürmesinin önüne geçmek için köklü adımlar atacaklarını duyurdu.

Ortalama boşanma davası 1.300 gün sürüyor

Ortalama bir çekişmeli boşanma davası; ilk derece, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay süreçleri dahil edildiğinde yaklaşık 1.300 gün sürüyor. Bakan Gürlek, bu tabloyu kabul edilemez bulduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Meslektaşlarımla çok sık görüşüyorum. Boşanma davası 8 yıl sürüyor. 10 yıl süren boşanma davası var. Biz sorunları yerinden tespit ediyoruz."

Hakime "boşanma" kararı yetkisi geliyor

Bakan Gürlek, yeni düzenlemeyle hakimlere takdir yetkisi tanınacağını belirterek eğer hakim, taraflar arasında evlilik birliğinin artık devam edemeyeceğine kanaat getirirse doğrudan boşanma kararı verebileceğini açıkladı.

Yeni sistemde boşanma kararı hızlıca verilirken; velayet, nafaka ve vesayet gibi konular ayrı davalar halinde ele alınacak. Bu sayede ana dava sürecinin uzaması engellenirken, diğer başlıklar kendi içinde değerlendirilmeye devam edecek

Bakan Gürlek bu konudaki açıklamasında şöyle dedi: "Maddi manevi boyut sonraya bırakılacak. Ama boşanma olmuş olacak."

12. Yargı Paketi'nde yer alacak

Bakan Gürlek, 10 yıla kadar uzayan boşanma davaları gibi yargıdaki gecikmeleri önlemek amacıyla 12. Yargı Paketi'nin hazırlandığını belirtmişti. Bu çerçevede çekişmeli boşanma davalarında tarafların boşanma konusunda anlaşması durumunda hakimin bir tutanak tutarak dosyayı arabuluculuğa göndereceği, arabuluculuk tutanağı kesinleştiğinde boşanma hükümlerinin de kesinleşeceği belirtildi. Nafaka, maddi-manevi tazminat ve velayet hükümleri ise ayrı dava olarak devam edecek.

Hedef süreye uymayan hakime hesap sorulacak

Bakan Gürlek, gecikme sorununu yalnızca sistemsel değil, bireysel bir denetim meselesine de taşıdı. Her dava türü için belirlenen hedef sürelerin aşılması durumunda ilgili hakimin hesap vereceğini açıkladı.

"Hakimlerimiz bazen savsaklıyor. Kira davasının süresi belli, 6 ay. Eğer bu sürede karara bağlanmazsa biz hakime soracağız" diyen Gürlek, 17 celseden beri bitmeyen boşanma davası ve 8 celseden beri devam eden kira davası gibi örneklerin durumun vahametini ortaya koyduğunu vurguladı.

