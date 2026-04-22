4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

HSK'dan kritik düzenleme: İmar, askeri ve kurul kararları için ihtisas mahkemeleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu, imar davaları, askeri hizmet uyuşmazlıkları ve düzenleyici kurum kararlarına ilişkin davaların belirli mahkemelerde görülmesine karar verdi. Yeni düzenleme 1 Haziran 2026'dan itibaren uygulanacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 00:03, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 00:09
Yazdır
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 20 Nisan 2026 tarihli kararlarıyla idari yargıda önemli bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; imar hukukundan kaynaklanan davalar, askeri hizmete ilişkin uyuşmazlıklar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların kararlarına karşı açılacak davalar belirli idare mahkemelerinde toplanacak. Düzenlemenin amacı, yargılamada uzmanlaşmayı artırmak, içtihat birliğini sağlamak ve davaların daha hızlı sonuçlandırılması olarak açıklandı.

İmar davaları Ankara'da yoğunlaşacak

HSK'nın ilk kararında, 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında açılan davalara özel vurgu yapıldı. İmar planları, parselasyon işlemleri, yapı kayıt belgeleri ve kentsel dönüşüm uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çok sayıda kişiyi etkilediği ve farklı mahkemelerde görülen davalarda çelişkili kararlar ortaya çıkabildiği belirtildi.

Bu kapsamda, söz konusu davaların Ankara İdare Mahkemelerinde ihtisas esasına göre görülmesi benimsendi. Böylece benzer nitelikteki uyuşmazlıkların tek merkezde toplanarak daha tutarlı kararlar verilmesi hedefleniyor.

Askeri hizmet uyuşmazlıkları için özel mahkemeler

Kararlardan biri de askeri hizmetten kaynaklanan idari uyuşmazlıkları kapsıyor. Yedek subay, astsubay, erbaş ve erlerin askerlik hizmetine ilişkin işlemlerden doğan davaların teknik ve özel bilgi gerektirdiğine dikkat çekildi.

Bu tür davaların Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun'daki belirli idare mahkemelerinde görülmesi kararlaştırıldı. Düzenleme, bu alanda uzmanlaşmış yargı birimlerinin oluşturulmasını amaçlıyor.

SPK, RTÜK, BTK gibi kurumlara ilişkin davalar da kapsamda

HSK'nın bir diğer önemli kararı ise düzenleyici ve denetleyici kurumların işlemlerine karşı açılan davalarla ilgili oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rekabet Kurumu, RTÜK, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) gibi kurumların kararlarından doğan uyuşmazlıkların teknik uzmanlık gerektirdiği vurgulandı.

Bu nedenle söz konusu davaların büyük ölçüde Ankara'daki belirli idare mahkemelerinde toplanarak görülmesi öngörüldü. Böylece finans, rekabet, enerji ve veri koruma gibi alanlarda daha uzmanlaşmış bir yargılama süreci hedefleniyor.

Amaç: Hız, verimlilik ve içtihat birliği

HSK kararlarında, benzer nitelikteki davaların farklı mahkemelerde görülmesinin uygulama birliğini zayıflattığına dikkat çekildi. İhtisas mahkemeleri sayesinde hem içtihat farklılıklarının azaltılması hem de yargılamanın daha hızlı ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bu modelle, taraflar açısından hukuki öngörülebilirliğin artırılması ve yargıya olan güvenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni sistem 1 Haziran'da başlıyor

HSK'nın aldığı kararlar, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren açılacak davalar ile bu tarihten sonra ilgili mahkemelere tevzi edilecek dosyalar için geçerli olacak.

Yeni düzenleme ile idari yargıda "uzmanlaşmış mahkeme" modelinin kapsamı genişletilirken, uygulamanın yargı süreçlerine etkisi önümüzdeki dönemde daha net görülecek.

Resmi Gazetede yayımlanan HSKL kararını görmek için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber