'4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatındaki disiplin süreçlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. "Çürük elmalar yüzünden teşkilatı zedeleyemeyiz" diyen Bakan Gürlek, suça bulaşan hakim ve savcıların arkasında durmadıklarını vurguladı. Paylaşılan verilerde, maddi menfaat gerekçesiyle meslekten ihraç edilenlerin sayısı dikkat çekti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 00:11, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 00:15
Türkiye'de yargıya duyulan güvensizlik ve "hakim-savcı dokunulmazlığı" tartışmaları sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek somut rakamlarla yanıt verdi. Bakan, HSK 2. Daire'nin son dört yıla ait disiplin verilerini canlı yayında masaya yatırdı.

Rakamlar ne söylüyor?

2022'den bu yana hakim ve savcılar hakkında açılan disiplin dosyası sayısı 3.881'e ulaştı. Bunların 2.322'si sonuçlandırılarak yaptırım kararına bağlandı. En ağır suçlamalar arasında yer alan maddi çıkar sağlama iddiasıyla ise 30 yargı mensubu görevden ihraç edildi.

"27.500 kişiyi 'birkaç çürük elma' ile yargılamayın"

Bakan Gürlek, disiplin verilerini aktarırken yargıya yönelik genelleyici eleştirilere de cevap niteliğinde bir çerçeve çizdi. Türkiye'deki toplam hakim ve savcı sayısının 27.500 civarında olduğunu hatırlatan Gürlek, bu kadronun büyük bölümünün ağır iş yükü altında özveriyle çalıştığını söyledi. Buna karşın suç ya da ihmal içeren davranışlar söz konusu olduğunda müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığını ve kimsenin kayırılmadığını net biçimde ifade etti.

Dava savsaklanırsa hakime yaptırım

Yargı süreçlerindeki gecikme meselesi de Bakan'ın gündemine girdi. Gürlek, her dava türü için önceden belirlenmiş hedef sürelerin bulunduğunu; bu sürelerin bireysel savsaklama nedeniyle aşılması halinde ilgili hakim hakkında idari işlem yapılacağını vurguladı. Yoğunluğun yapısal nedenlere dayanması durumunda ise çözümün yeni mahkeme kurulması yoluyla sağlanacağını açıkladı.

Alo Adalet hattı ve Yargılama Etkinliği Bürosu aracılığıyla vatandaşların dava süreçlerini anlık takip edebileceği yeni bir şeffaflık modelinin de hayata geçirileceğini duyuran Gürlek, yargıya güveni yeniden inşa etmenin hem hesap sorabilmekten hem de hız kazanmaktan geçtiğinin altını çizdi.

