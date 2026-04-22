Meclis'te kabul edildi: Babalık izni 5 günden 10 güne çıkarıldı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

Engelli vatandaşların araç alımlarındaki ÖTV muafiyeti kapsamı, ortopedik engeli olup ehliyet alamayanları da içine alacak şekilde genişletildi.

Haber Giriş : 22 Nisan 2026 07:25, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 07:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, engelli vatandaşların araç alımlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulamasında düzenleme yapıldı.

Düzenlemeye göre, engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ancak engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak.

Düzenleme kapsamında, vergiler dahil satış bedeli 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up ve arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon gibi araçlar muafiyet listesinde yer alıyor. Ayrıca bu araçların 2 bin 800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip olması gerekiyor.

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesine göre ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, motor silindir hacmi kısıtlaması olmaksızın tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek.

Bu tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

