Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Meta yapay zeka eğitimi için çalışanlarının klavye ve fare hareketlerini takip edecek

Meta, yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla çalışanlarının çalışma biçimlerini, klavye vuruşlarını ve fare tıklamalarını izlemeye başlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 08:22, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 08:23
Instagram ve Facebook'un sahibi olan şirket, Salı günü çalışanlarına yaptığı açıklamada, Meta bilgisayarlarında ve dahili uygulamalarında çalışacak yeni bir aracın, yapay zeka teknolojisi için eğitim verisi olarak kullanılmak üzere faaliyetlerini kaydedeceğini bildirdi.

Bir Meta sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, insanların bilgisayar kullanarak günlük görevleri tamamlamalarına yardımcı olacak araçlar geliştirirken, modellerin insanların bunları gerçekte nasıl kullandığına dair gerçek örneklere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Sözcü, verilerin başka bir amaçla kullanılmayacağını ve hassas içerikleri korumak için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Çalışanlar karardan rahatsız

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Meta çalışanı, bilgisayar üzerindeki en küçük hareketlerinin bile yapay zeka eğitimi için kullanılmasını ve bu durumun yeni işten çıkarma beklentileriyle birleşmesini "distopik" olarak nitelendirdi.

Şirketten yakın zamanda ayrılan bir başka kişi ise takip aracının, yapay zekanın herkese dayatılmasının son yolu olduğunu dile getirdi.

Meta, bu yıl içinde yaklaşık 2 bin çalışanı işten çıkarırken, önümüzdeki aylarda daha büyük çaplı işten çıkarmaların yaşanması bekleniyor. Geçen ay kısmi bir işe alım dondurma kararı alan şirketin, Mart ayında yaklaşık 800 olan iş ilanı sayısı şu anda yediye kadar düştü.

Yatırımlar yapay zekaya yöneliyor

MCI (Model Capability Initiative) olarak adlandırılan bu yeni takip aracının, çalışanların bilgisayar üzerindeki etkinliklerini yapay zeka araçlarını geliştirmek için kaydetmesi Meta bünyesinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

CEO Mark Zuckerberg, bu yıl yapay zeka projelerine yapılan harcamaları artırma sözü vererek firmayı teknolojinin ön saflarında konumlandırmaya çalışıyor.

Meta, 2026 yılında yapay zekaya yaklaşık 140 milyar dolar harcamayı planlıyor. Bu rakam, bir yıl önce teknolojiye yatırılan miktarın neredeyse iki katına tekabül ediyor.

Şirket, Ocak ayında yaptığı açıklamada 2026 yılının "yapay zekanın çalışma şeklimizi kökten değiştireceği yıl" olacağını duyurmuştu.

