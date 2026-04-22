Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Başsavcılık katilin annesinin neden tutuklandığını açıkladı
Başsavcılık katilin annesinin neden tutuklandığını açıkladı
Meteorolojiden 6 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteorolojiden 6 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Çocuklar için alınan tedbirler kağıt üzerinde kaldı
Çocuklar için alınan tedbirler kağıt üzerinde kaldı
Doğum izni TBMM'de görüşülüyor
Doğum izni TBMM'de görüşülüyor
Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 19 tutuklama
Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 19 tutuklama
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
'4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi'
'4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi'
Boşanma davalarında önemli değişiklikler yapılacak
Boşanma davalarında önemli değişiklikler yapılacak
ABD Başkanı Trump, İran'la geçici ateşkesi süresiz uzattı
ABD Başkanı Trump, İran'la geçici ateşkesi süresiz uzattı
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: 'Ceset yoksa fail yok' algısı yanlış
Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: 'Ceset yoksa fail yok' algısı yanlış
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eğitimde 52 milyonluk vurgun: Okul müdürü ve şebekesi tutuklandı
Eğitimde 52 milyonluk vurgun: Okul müdürü ve şebekesi tutuklandı
Yeşilay araştırdı: İnternet kullanım süresi siber zorbalığı etkiliyor mu?
Yeşilay araştırdı: İnternet kullanım süresi siber zorbalığı etkiliyor mu?
İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın o illerde sağanak var
İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın o illerde sağanak var
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt
Eylem planı hazır: İşte 5 maddelik okul güvenliği paketi
Eylem planı hazır: İşte 5 maddelik okul güvenliği paketi
'AVM'lere girişler ücretli oluyor' iddiasına DMM'den açıklama
'AVM'lere girişler ücretli oluyor' iddiasına DMM'den açıklama
RK Başkanı açıkladı: Özel okullara fiyat soruşturması genişleyecek
RK Başkanı açıkladı: Özel okullara fiyat soruşturması genişleyecek
18 ilde 'siber' operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama
18 ilde 'siber' operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama
Sadece Gülistan'in değil tüm hastaların LOG kayıtları silinmiş
Sadece Gülistan'in değil tüm hastaların LOG kayıtları silinmiş
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteorolojiden 6 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ege ve Marmara'da 6 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 08:40, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 08:51
Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 3-5 derece azalarak mevsim normallerinin altına, doğu kesimlerinde 2-4 derece artarak normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu.

Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Meteorolojinin yayımladığı uyarı haritasında 6 il sarı kodla uyarıldı.

İşte o iller: Balıkesir, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Yalova.

Yetkililer, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirterek, ani sel ve su baskını riskine karşı ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışlı havanın periyodik takibi ve güncel hava tahmin raporlarının izlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber