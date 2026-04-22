Tezgahlarda yerini aldı, kilosu 500 TL

Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Başsavcılık katilin annesinin neden tutuklandığını açıkladı
Başsavcılık katilin annesinin neden tutuklandığını açıkladı
Meteorolojiden 6 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteorolojiden 6 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Çocuklar için alınan tedbirler kağıt üzerinde kaldı
Çocuklar için alınan tedbirler kağıt üzerinde kaldı
Doğum izni TBMM'de görüşülüyor
Doğum izni TBMM'de görüşülüyor
Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 19 tutuklama
Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 19 tutuklama
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
'4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi'
'4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi'
Boşanma davalarında önemli değişiklikler yapılacak
Boşanma davalarında önemli değişiklikler yapılacak
ABD Başkanı Trump, İran'la geçici ateşkesi süresiz uzattı
ABD Başkanı Trump, İran'la geçici ateşkesi süresiz uzattı
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: 'Ceset yoksa fail yok' algısı yanlış
Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: 'Ceset yoksa fail yok' algısı yanlış
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eğitimde 52 milyonluk vurgun: Okul müdürü ve şebekesi tutuklandı
Eğitimde 52 milyonluk vurgun: Okul müdürü ve şebekesi tutuklandı
Yeşilay araştırdı: İnternet kullanım süresi siber zorbalığı etkiliyor mu?
Yeşilay araştırdı: İnternet kullanım süresi siber zorbalığı etkiliyor mu?
İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın o illerde sağanak var
İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın o illerde sağanak var
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt
Eylem planı hazır: İşte 5 maddelik okul güvenliği paketi
Eylem planı hazır: İşte 5 maddelik okul güvenliği paketi
'AVM'lere girişler ücretli oluyor' iddiasına DMM'den açıklama
'AVM'lere girişler ücretli oluyor' iddiasına DMM'den açıklama
RK Başkanı açıkladı: Özel okullara fiyat soruşturması genişleyecek
RK Başkanı açıkladı: Özel okullara fiyat soruşturması genişleyecek
18 ilde 'siber' operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama
18 ilde 'siber' operasyon: 127 gözaltı, 56 tutuklama
Sadece Gülistan'in değil tüm hastaların LOG kayıtları silinmiş
Sadece Gülistan'in değil tüm hastaların LOG kayıtları silinmiş
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Okul katilinin annesi telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Kamu sitelerinde yapay zeka dönüşümü başladı
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Göktaş: Kahramanmaraş'ta 6 aylık bir eylem planı oluşturduk
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Bakan Gürlek: Daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar tek tek inceleniyor
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Sanal devriyede yeni dönem: Yapay zekanın rolü artacak
Tezgahlarda yerini aldı, kilosu 500 TL

İlk mahsul olarak satışa çıkarılan heliz ve çiriş otlarının kilosu 100 TL'den alıcı bulurken, yeni çıkmaya başlayan uçkun kilosu ise 500 TL'den satılıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 08:48, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 09:03
VAN'da ilkbaharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı dağlar ve yaylalarda doğal olarak yetişen pancar otlarının ilk mahsulleri tezgahlarda satışa sunulmaya başladı. Van mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan doğal otlar, hem lezzeti hem de şifa kaynağı olarak görülmesi nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, toplanan çiriş, heliz ve kenger gibi şifalı otların kilosu 100 TL'den satılıyor.

Van'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve yöresel mutfakta önemli bir yere sahip olan pancar otları, özellikle otlu peynir ve geleneksel yöresel yemeklerin hazırlanmasında kullanılıyor. Dar gelirli aileler için önemli bir gelir kaynağı olan otlar, bölge halkı tarafından taze tüketildiği gibi kurutularak kış aylarında da saklanıyor. İlk mahsul olarak satışa çıkarılan heliz ve çiriş otlarının kilosu 100 TL'den alıcı bulurken, yeni çıkmaya başlayan uçkun kilosu ise 500 TL'den satılıyor.

'YÖRESEL SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ'

Van mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan doğal otlar, hem lezzeti hem de şifa kaynağı olarak görülmesi nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İlkbahar aylarında kısa süreliğine çıkan bu otların, önümüzdeki günlerde daha fazla çeşitle tezgahlarda yer alması bekleniyor.

"BU OTLAR DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN GEÇİM KAYNAĞI"

İş yerinin önünde pancar otu satışı yapan Murat Girgin, otların kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar tarafından zorlu şartlarda toplandığını belirterek, "Pancar otları çok zor şartlar altında emek verilerek toplanıyor. Heliz otu yöresel yemeklerin çoğunda kullanılıyor. Özellikle bölgenin meşhur yöresel yemeği keledoşta çok tercih ediliyor. Bunun yanında Van'ın otlu peynirine, çökeleğe katılabiliyor, turşusu da yapılabiliyor. Bu otlar kırsal mahallelerde yaşayan dar gelirli insanların önemli geçim kaynaklarından biridir. İlk çıktığı için kilosunu 100 TL'den satışa sunuyoruz. Bu mevsimde pancar otlarına yoğun rağbet var." dedi.(DHA)

Uçkun Tatvan'da 600 TL'den satışa sunuldu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde halk arasında "uçkun" ya da "yayla muzu" olarak bilinen bitki, baharın gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini aldı.

Doğal olarak dağlık alanlarda yetişen ve kısa süreli bir sezonda toplanabilen uçkun, bu yıl yaklaşık 600 TL gibi yüksek fiyatla satışa sunulmasına rağmen vatandaşların ilgisini çekti.

