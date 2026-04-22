Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Başsavcılık katilin annesinin neden tutuklandığını açıkladı
Meteorolojiden 6 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Çocuklar için alınan tedbirler kağıt üzerinde kaldı
Doğum izni TBMM'de görüşülüyor
Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 19 tutuklama
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
'4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi'
Boşanma davalarında önemli değişiklikler yapılacak
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın Batı Bekaa bölgesinde geçici ateşkese rağmen insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 08:59, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 08:52
Yazdır
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA gece saatlerinde Batı Bekaa'ya bağlı Cubur bölgesine saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber