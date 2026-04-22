Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altında yön yukarı döndü

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 22 Nisan 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Haber Giriş : 22 Nisan 2026 09:13, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 09:11
Yazdır
Gram altın 6.875 TL, ons altın ise 4.760 dolar seviyesinden güne başladı.

Dün keskin bir düşüş yaşayan altın, Orta Doğu'daki ateşkesin uzatılması ve petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesiyle birlikte bugün yeniden yükseliş eğilimine girdi.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren "Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?" araştırmaları yapıyor.

İşte 22 Nisan 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu.

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 6.871,99 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.352,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.697,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.956,68TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.186,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 112.736,45 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.759,48 dolar

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber