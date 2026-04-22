Her 8 bilirkişiden biri şikayet ediliyor

Türk yargısının vazgeçilmez aktörlerinden bilirkişiler, 2025 yılında Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu'nun yoğun denetim gündemine girdi. Yıl boyunca 501 yeni disiplin soruşturması açılan kurulda, toplam 542 dosya işlem gördü ve bunların 498'i sonuçlandırıldı. Hakkında herhangi bir karar verilen bilirkişi sayısı ise 1.283'e ulaştı.

Bu rakamın anlamı şu: Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu'na kayıtlı 6.940 bilirkişinin yaklaşık her sekizinden biri 2025 yılında bir şekilde kurulun gündemine girdi. Elbette bu bilirkişilerin tamamı hakkında yaptırım uygulandığı anlamına gelmiyor; büyük çoğunluğunda şikayet reddedildi ya da yaptırım uygulanmasına gerek görülmedi. Ama rakamın büyüklüğü, bilirkişilik mesleğindeki şikayet yoğunluğunu gözler önüne seriyor.

Şikayetlerin Büyük Çoğunluğu Reddedildi

Kurul, hakkında karar verilen 1.283 bilirkişinin 392'si - yani %30,6'sı - için şikayeti reddetti. Şikayetin haklı bulunmadığı ya da bilirkişinin görevini usulüne uygun yaptığı sonucuna varılan bu dosyalarda herhangi bir işlem yapılmadı.

Bir diğer önemli kalem ise 198 bilirkişi hakkında verilen "yaptırım uygulanmasına yer olmadığına" kararı. Bu kategori, şikayetin tamamen asılsız olmadığı ancak yaptırım gerektiren düzeyde bir ihlal tespit edilemediği durumları kapsıyor. Dolayısıyla şikayet reddedilen ve yaptırım uygulanmayan bilirkişiler birlikte değerlendirildiğinde, hakkında işlem başlatılan 1.283 bilirkişinin %46'sının soruşturmadan temiz çıktığı görülüyor.

Bilirkişi Yaptırımları: 62 Geçici Çıkarılma, 8 Kalıcı İhraç

Kurul, 2025 yılında toplamda 151 bilirkişi hakkında çeşitli yaptırım kararları verdi. Bu rakam, Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu'na kayıtlı 6.940 bilirkişinin yalnızca %2,2'sine karşılık geliyor.

Yaptırım Türü Kişi Sayısı Uyarı 78 Geçici çıkarılma 62 Kalıcı çıkarılma (ihraç) 8 Geçici yasaklama 2 Kalıcı yasaklama 1 TOPLAM YAPTIRIM 151

En sık uygulanan yaptırım uyarı oldu: 78 bilirkişiye uyarı verildi. Bunu 62 geçici çıkarılma kararı izledi - bu bilirkişiler belirli bir süreliğine listeden çıkarılarak görevden uzaklaştırıldı. Listeden kalıcı olarak çıkarılan, yani bilirkişilik mesleğine bir daha dönemeyecek olan bilirkişi sayısı ise 8 olarak gerçekleşti.

71 Bilirkişi Kendi İsteğiyle Ayrıldı, 9'u Hayatını Kaybetti

İstatistikler arasında dikkat çekici iki kalem daha var. 71 bilirkişi, herhangi bir şikayet ya da yaptırım söz konusu olmaksızın kendi isteğiyle listeden çıkarılma talebinde bulundu. Öte yandan 9 bilirkişi ise 2025 yılı içinde hayatını kaybetti ve listeleri bu nedenle güncellendi.

Ayrıca 25 bilirkişinin uzmanlık alanı listeden çıkarıldı. Bu, bilirkişinin tamamen listeden silinmesi anlamına gelmiyor; yalnızca belirli bir uzmanlık dalında artık görevlendirilemeyeceği anlamını taşıyor.

İtiraz Sonuçları: Her 13 İtirazdan 1'i Kabul Edildi

Kurul kararlarına itiraz eden bilirkişilerin büyük çoğunluğu sonuç alamadı. Yıl içinde 133 itiraz incelendi. Bunların 123'ü reddedilirken yalnızca 10'u kabul edildi. Bir itiraz ise kısmen kabul gördü. Bu tablo, kurul kararlarının itiraz aşamasında da büyük ölçüde korunduğunu gösteriyor.

Harici Görevlendirme: 9 Bin 88 Talep Kabul, 450 Red

Bilirkişilik Bölge Kurulu'na 2025 yılında yargı organları ve diğer kurumlardan gelen harici bilirkişi görevlendirme taleplerinin %95,3'ü karşılandı. 9.088 talep kabul edilirken yalnızca 450 talep reddedildi. Redlerin başlıca nedenleri arasında uygun uzmanlık alanında bilirkişi bulunamaması ya da bilirkişinin o dönem için müsait olmaması yer alıyor.

Bu yüksek karşılama oranı, Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu'nun 6.312 aktif bilirkişilik kadrosuyla yargının bilirkişi ihtiyacını büyük ölçüde karşılayabilir durumda olduğunu gösteriyor.

Disiplin Dosyaları: 501 Yeni Açılış, 44'ü 2026'ya Devredildi

2025 yılında Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu'na 501 yeni disiplin dosyası geldi. Önceki yıldan devreden 41 dosyayla birlikte toplam 542 disiplin dosyası işlem gördü. Bu dosyaların 498'i yıl içinde sonuçlandırıldı, 44 dosya ise 2026 yılına devretti.

Disiplin soruşturmalarının yıl içinde büyük ölçüde tamamlanması, kurulun iş akışının verimli yürütüldüğüne işaret ediyor. Ancak yıl içinde gelen disiplin dosyasının (501) toplam aktif bilirkişi sayısına (6.312) oranı göz önünde bulundurulduğunda, her 12-13 aktif bilirkişiden biri hakkında 2025 yılında disiplin soruşturması açıldığı görülüyor.

Bu haber, Ankara BAM Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın resmi 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun 50-51. sayfalarında yer alan Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu verileri esas alınarak hazırlanmıştır.