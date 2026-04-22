Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu

ABD ile İran arasındaki gerilim petrol piyasalarında dalgalanmaya yol açsa da ateşkesin uzatılması küresel petrol piyasalarına indirim olarak yansıdı. Böylece Türkiye'de bu gece yarısından itibaren akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim yapılması bekleniyor.

Haber Giriş : 22 Nisan 2026 09:58, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 09:59
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu

Küresel petrol akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı çevresinde tırmanan ABD-İran gerilimi, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Donald Trump'ın askeri operasyonu durdurup ateşkes sürecini uzattığını açıklamasıyla birlikte, varil fiyatı 95 dolar civarında seyreden Brent petrol üzerindeki jeopolitik baskı bir miktar azaldı.

Bu gelişmeler küresel piyasalarda fiyatların gevşemesine yol açarken, Türkiye'de motorin fiyatlarına sınırlı bir indirim olarak yansıdı. Ancak uygulanan vergi sistemi nedeniyle uluslararası düşüş, pompaya beklenen ölçüde yansımadı ve vatandaşın hissettiği indirim sınırlı olarak yansıdı.

Motorine 2,33 TL'lik indirim

Akaryakıt ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,33 lira indirim yapılması bekleniyor. Sistemin işleyiş kuralı gereği, hesaplanan bu 2,33 TL'lik dev indirimin yüzde 75'i devletin feragat ettiği ÖTV'nin karşılanması için kesilecek. İndirimin geriye kalan sadece yüzde 25'lik kısmı pompa satış fiyatına yansıtılacak. Böylece, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 58 ile 59 kuruş arasında bir düşüş gerçekleşecek.

Böylece İstanbul'da motorinin litresi 69,26 liraya, Ankara'da 70,38 liraya, İzmir'de 70,66 liraya, doğu illerinde 72,12 liraya gerilemesi bekleniyor.

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 62.56 TL

Motorin litre fiyatı: 71.45 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

