Kritik eşik aşıldı, 2 baraj adeta doldu taştı. Hangi barajda, ne kadar su kaldı?

İstanbul'da etkili olan bahar yağışları meyvesini verdi ve barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 70 kritik eşiğini aşarak yüzde 70,53 seviyesine ulaştı. 22 Nisan 2026 verilerine göre, özellikle Ömerli Barajı yüzde 93,06 ve Elmalı Barajı yüzde 91,37 doluluk oranlarıyla taşma noktasına gelerek şehrin su yükünü sırtladı. Peki, en düşük doluluk oranına sahip baraj hangisi? Hangi barajda, ne kadar su kaldı?

22 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 22 Nisan 2025'te yüzde 81,8 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 70,53 seviyesine geriledi.

İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli barajı 93,06

Darlık barajı 87,12

Elmalı barajı 91,37

Terkos barajı 57,33

Alibey barajı 67,28

Büyükçekmece barajı 56,83

Sazlıdere barajı 45,87

Istrancalar 39,42

Kazandere 60,39

Pabuçdere 60,84