MEB Yönetici Görevlendirme Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilere yönelik 2026 yılı yeniden görevlendirme takvimini yayımladı. Takvim kapsamında, görev süresi dolan ve norm kadro fazlası olan yöneticilere ilişkin süreç adım adım yürütülecek.

Süreç, bulunduğu eğitim kurumunda 4 veya 8 yıllık görev süresini tamamlayan yöneticiler ile norm kadro fazlası yöneticilerin belirlenmesi ve duyurulmasıyla başlayacak. Bu kapsamda ilk duyuru 6 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.

Boş bulunan eğitim kurumları ile görev süresi dolacak yöneticilerden boşalacak kurumların listesi ise 8 Mayıs 2026'da ilan edilecek. Değerlendirme komisyonlarının oluşturulması 11 Mayıs'ta tamamlanacak.

Başvurular 12-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak. İl değerlendirme komisyonları tarafından yapılacak değerlendirme süreci ise 15-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar 22 Mayıs 2026'da duyurulacak.

İtiraz Süreci ve Kesin Sonuçlar

Değerlendirme sonuçlarına itirazlar 2-8 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak. İtirazların incelenmesinin ardından kesin sonuçlar 9-10 Haziran 2026'da açıklanacak.

Tercih ve Atama Takvimi

Boş kontenjanlar 15 Haziran 2026'da elektronik ortamda ilan edilecek. Yeniden yönetici görevlendirme tercihleri 19-22 Haziran tarihleri arasında alınacak ve 23 Haziran'a kadar onaylanacak.

Atama sonuçları 25 Haziran 2026'da açıklanacak. Yeniden yönetici olarak görevlendirilenler ise 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren görevlerine başlayacak.