Eğitimde Şiddet İçin Ortak Akıl Arayışı
%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
%1,89 Faizli 100.000 Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
23 Nisan'a özel çocuklara sinema kampanyası

Türkiye genelinde 200'ün üzerinde sinema ve 1500'den fazla salonda uygulanacak etkinlikte, 23-26 Nisan tarihlerinde bilet fiyatları 120 lira olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 12:04, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 11:51
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocuklar için anlamlı bir buluşmaya daha destek verdiklerini söyledi.

Bakan Ersoy, Çocuk Sinema Şenliği kapsamında yapılan organizasyona ilişkin şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl sinemanın coşkusuyla karşılıyoruz. 23-26 Nisan tarihleri arasında Türkiye genelindeki katılımcı sinemalarda biletlerin 120 lira olarak uygulanacağı bu anlamlı organizasyonu destekliyoruz. Çocuklarımızın sinemayla buluşmasını sağlayan bu özel çalışmayı kıymetli buluyor, tüm ailelerimizi bu sevince ortak olmaya davet ediyoruz. Çocuk şenlik filmleri kapsamında sinema salonlarında gerçekleştirilecek etkinliklere ve ayrıntılara 'http://sinemafestivali.com' adresinden ulaşabilirsiniz. Çocuklarımızın hayal gücünü besleyen, kültür ve sanatla iç içe büyümelerine katkı sunan her adımı desteklemeye devam edeceğiz."

200'ün üzerinde sinema ve 1500'den fazla salonda uygulanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneğince hayata geçirilen uygulama, Bakanlığın desteğiyle Türkiye genelinde yaygın şekilde uygulanacak.

Türkiye genelinde uygulama kapsamında 200'ün üzerinde sinema ve 1500'den fazla salon programa dahil edildi.

Çocukların kültür ve sanatla buluşmasını teşvik etmeyi amaçlayan çalışma, alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle de desteklenecek.

23 Nisan'a özel hazırlanan bu organizasyonun, çocukların bayram sevincini sinema ile birleştirerek daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

