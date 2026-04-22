Eğitimde Şiddet İçin Ortak Akıl Arayışı

Eğitim-Bir-Sen, son dönemde eğitim kurumlarında artış gösteren şiddet olaylarını kapsamlı şekilde değerlendirmek amacıyla "Eğitim Ekosisteminde Şiddet: Kurumlar Arası Koordinasyon ve Sorumluluklar" başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdi. Ankara'da düzenlenen programa, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, eğitimci ve farklı disiplinlerden uzman katıldı.

Çalıştayda, eğitimde şiddetin sosyolojik, psikolojik ve dijital boyutları ele alınırken; okul iklimi, öğretmenin rolü, aile ve medya etkisi ile kurumlar arası iş birliği başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Katılımcılar, hem ulusal hem de uluslararası örnekler üzerinden çözüm önerilerini masaya yatırdı.

"Şiddet artık yapısal bir sorun"

Açılış konuşmasında değerlendirmelerde bulunan Ali Yalçın, eğitim ortamlarında yaşanan şiddet olaylarının münferit değil, yapısal bir sorunun yansıması olduğunu belirtti. Yalçın, son dönemde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların bu durumu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen'in yalnızca hak arama değil, aynı zamanda çözüm üretme sorumluluğu taşıdığını vurgulayan Yalçın, bu yaklaşımı "akademik sendikacılık" olarak tanımladı. Yalçın, eğitimde şiddet konusunun yalnızca eğitim sistemini değil, toplumsal yapıyı da doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Öğretmenler üzerindeki baskı artıyor

Okullarda öğretmenlerin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Yalçın, disiplin yönetmeliklerindeki eksikliklerin öğretmenleri zor durumda bıraktığını ifade etti. Mesnetsiz şikayetler ve veli baskısının eğitim ortamlarını olumsuz etkilediğini söyleyen Yalçın, öğretmenlerin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Dijital riskler ve telefon tartışması

Çocukların dijital dünyada ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Yalçın, özellikle siber zorbalığın önemli bir tehdit haline geldiğini belirtti. Bu kapsamda, öğrencilerin internet erişimi olmayan tuşlu telefonlarla okula gelmesi gibi alternatif tedbirlerin tartışılması gerektiğini söyledi.

Zorunlu eğitim sistemi yeniden gündemde

Yalçın, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine ilişkin yapılan çalışmalarda, eğitim paydaşlarının büyük çoğunluğunun 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasından yana görüş bildirdiğini açıkladı. Eğitim sürecinin çocukların gelişimi ve mesleğe hazırlık açısından yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Medya ve dijital içeriklere düzenleme çağrısı

Şiddet içeriklerinin medya ve sosyal medyada sunum biçiminin de sorun oluşturduğunu belirten Yalçın, bu tür içeriklerin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını dile getirdi. Dijital platformlara yönelik daha güçlü denetim ve düzenleme mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çalıştay çıktıları kamuoyuyla paylaşılacak

Çalıştay sonunda ortaya çıkacak çözüm önerileri ve eylem planının, ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Eğitimde şiddetle mücadelede bütüncül ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi hedefleniyor.