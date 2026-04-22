Telefon numarası taşıma sayısı nüfusun 2,4 katını geçti
Telefon numarası taşıma sayısı nüfusun 2,4 katını geçti

Türkiye'deki cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma sayısı geçen yılın sonu itibarıyla 207 milyon 834 bin 45 olurken, bu sayı sabit telefonlarda 2 milyon 874 bin 970 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 13:37, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 13:34
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan" derlenen bilgiye göre, ülkede geçen yılın sonu itibarıyla 99 milyon 691 bin 361 mobil telefon abonesi bulunuyor.

Dönemler itibarıyla bakıldığında, geçen yılın birinci çeyreğinde 3 milyon 30 bin 737, ikinci çeyreğinde 4 milyon 958 bin 583, üçüncü çeyreğinde 4 milyon 896 bin 14 ve son çeyreğinde 4 milyon 948 bin 293 olmak üzere 2025'te 17 milyon 833 bin 627 mobil numara taşıma işlemi yapıldı.

Geçen yılın sonu itibarıyla 210,7 milyon numara taşındı

Numara taşıma hizmetinin başlangıcından geçen yılın sonuna kadar da 210 milyon 709 bin 15 numara taşındı. Böylece numara taşıma sayısı, 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusunun 2,4 katını geçti.

Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. Geçen yılın sonu itibarıyla sabit hatlarda 2 milyon 874 bin 970 numaranın taşınma işlemi yapıldı.

Faturalı hat oranı yüzde 82,6

Türkiye'deki mobil abonelerin abonelik türlerine bakıldığında, 2025 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla mobil abonelerin yüzde 17,4'ünü ön ödemeli aboneler oluşturuyor. Son 1 yıl içinde ise faturalı abonelerin oranı yüzde 78,2'den yüzde 82,6'ya çıkarken, mobil işletmecilerin abone portföyünün yaklaşık yüzde 79'u bireysel, yüzde 21'i ise kurumsal hatlardan oluştu.

