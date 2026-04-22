Ekonomistler 'faiz' kararını yorumladı: Temkinli şahin duruş!
Hürmüz gerilimi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı
Bakan Tekin: Okul saldırıları ile ilgili hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan doğum izni açıklaması
Eşme Belediye Başkanı Tozan, görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Eğitimde Şiddet İçin Ortak Akıl Arayışı
Özel gereksinimli öğrencinin servis sorunu KDK ile çözüldü
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Başsavcılık katilin annesinin neden tutuklandığını açıkladı
Meteorolojiden 6 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Çocuklar için alınan tedbirler kağıt üzerinde kaldı
Doğum izni TBMM'de görüşülüyor
Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 19 tutuklama
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
'4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi'
Boşanma davalarında önemli değişiklikler yapılacak
ABD Başkanı Trump, İran'la geçici ateşkesi süresiz uzattı
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Bakan Gürlek'ten 'Gülistan Doku' açıklaması: 'Ceset yoksa fail yok' algısı yanlış
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Eğitimde 52 milyonluk vurgun: Okul müdürü ve şebekesi tutuklandı
İçişleri'nden 'sarı' kodlu uyarı: Yarın o illerde sağanak var
Ege'de harika krizi: Dışişleri'nden Yunanistan'ın tek taraflı hamlesine yanıt
Eylem planı hazır: İşte 5 maddelik okul güvenliği paketi
'AVM'lere girişler ücretli oluyor' iddiasına DMM'den açıklama
RK Başkanı açıkladı: Özel okullara fiyat soruşturması genişleyecek
Dışişleri Bakanı Fidan İngiltere'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için yarın İngiltere'ye gidecek. Görüşmelerde İran ile ABD arasındaki müzakereler ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ele alınacak. Gazze'de ateşkes, Filistin'deki insani dram ve Suriye'nin yeniden inşa süreci de gündemde olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 13:51, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 13:52
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük resmi ziyaret için yarın İngiltere'ye gidecek.

Mevkidaşı Yvette Cooper ve üst düzey yetkililerle görüşecek.

Görüşmelerde birçok önemli başlık yer alacak

Görüşmelerin en sıcak başlıklarından biri, ABD-İran hattındaki süreç...

Pakistan'ın ara buluculuğunda yürütülen müzakereler ele alınacak. Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Bölgesel güvenlik riskleri ve diplomatik çözüm yolları masada olacak.

Fidan'ın gündeminde Gazze de önemli yer tutacak. İsrail'in ateşkes sürecini ve iki devletli çözüm perspektifini zayıflatan adımları görüşülecek. Uluslararası topluma ortak ve kararlı tutum çağrısı yapılacak.

Savunma ve enerji iş birlikleri de masada olacak

İkili ilişkilerde, pozitif gündem öne çıkacak. Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerde yakalanan ivmeden duyulan memnuniyet dile getirilecek. Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin kısa sürede tamamlanmasının önemi vurgulanacak.

Savunma sanayii ve enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi de gündemde. Bakan Fidan, Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma girişimlerinin NATO ile eş güdümde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekecek.

Görüşmelerde ayrıca Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alınacak. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sona erdirilmesine yönelik katkıları muhataplara aktarılacak.

