Türk Büro-Sen'den AYM'ye 'ilave ödeme emekli maaşına yansıtılsın' başvurusu

Türk Büro-Sen, Temmuz 2023'te memurlara verilen ancak emekli maaşlarına dahil edilmeyen ilave ek ödemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Genel Başkan Türkeş Güney, AYM çıkışında yaptığı açıklamada, memur emeklilerinin yaşadığı ekonomik kaybın boyutlarını rakamlarla ortaya koyarak, bu davanın memur hakları mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

İLAVE EK ÖDEMENİN EMEKLİ MAAŞINA YANSITILMASI MÜCADELEMİZİ ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞIDIK

Genel Başkanımız Türkeş Güney, Genel Başkan Yardımcılarımız Tarkan Ömer Bankur ve Mustafa Demirhan, Hukuk Birimimiz, süreçte fikrini ve desteğini esirgemeyen kıymetli hocamız Prof. Dr. Cem Kılıç ile birlikte Anayasa Mahkemesine resmen başvurduk.

Başvurumuz sırasında Genel Başkanımız Türkeş Güney; "Türk Büro-Sen olarak İlk Derece Mahkemesinde başlattığımız, İstinafta ikiye bir oyla aleyhimize sonuçlanan davayı bugün anayasa mahkemesine götürdük.

İlave ek ödeme nedir? Emekli maaşına yansıtılması nedir? 2023 Temmuz ayında memur maaşlarına ilave ek ödeme adı altında ortalama memur maaşının yaklaşık %85'ine tekabül eden o günkü tutarı 8077? olan bir ek ödeme kalemi eklendi.

Bu ek ödeme kalemi memur emekli maaşlarına yansıtılmadı. Memur emekli maaşları 2023 Temmuz ayında me ortalama memur maaşına %85 en düşük devlet memuru aylığına %115 zam yapılırken, memur emeklisine %17 zam yapıldı. Bu durum haliyle memur emeklilerini mağdur etti. O günden bugüne mücadelemiz devam etmektedir.



Diğer yandan da Türk Büro-Sen olarak bugün ülkemizde bulunan 300'e yakın sendikanın içinde tek Türk Büro-Sen bunu yargıya taşıdı. Hukuk yoluyla da mücadelesini başlattı. Önce ilk derece mahkemesinde davamızı açtık. Ondan sonra istinafa gitti. Davamız İstinafta da Mahkeme Başkanının lehte oyuyla ikiye bir aleyhte kararla bugün davamızı Anayasa Mahkemesine getirmiş bulunuyoruz.

İlave ek ödeme memur emekli maaşına yansıtılmaması nedeniyle görev maaşının %45'i emekli maaşı olarak bağlanmaktadır. 02/11/2011 tarihinde yayınlanan 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden önce görev maaşının %90'ı emekli maaşı olarak bağlanırken, bu oran önce 2 Kasım 2011'de 666 Sayılı KHK ile %75'e 2023 Temmuz ayında ihdas edilen ilave ek ödenin emekli maaşına yansımaması nedeniyle de %45'e düşmüştür.

Bugün görev maaşıyla zar zor geçinen geçinmeye çalışan memurlarımız emekli olduklarında görev maaşının %45'ine düşen emekli aylıklarıyla geçinmekte zorluk yaşamaktadır.

Bugün 65 yaşından önce hiçbir memurumuz bu emekli maaşlarının düşmesi nedeniyle emekliliği hayal dahi edememektedir. 65 yaşına geldiğinde de görev maaşının %45'ine tekabül eden emekli maaşıyla nasıl geçineceğini kara kara düşünmektedir. 2023 Temmuz ayında 100 binlerce memurumuz emekli dilekçesi vermişlerdi. Ancak ilave ek ödemenin emekli maaşına yansımaması nedeniyle dilekçelerini geri çektiler. Bugün 65 yaşından önce hiçbir memur emekli maaşını düşünemediği için yaş ortalaması yüksek bir memur kitlemiz, ancak sokaklarda da boş gezen gençlerimiz bulunmaktadır. Biz ilave ek ödemenin memur emekli maaşlarına mutlaka yansıtılmasını talep ediyor bugün hukuk mücadelemizi de bu amaçla anayasa mahkemesine taşıyoruz. İnanıyoruz ki yüksek yargı Anayasa Mahkememiz bu hak kaybını telafi edecek bir karar verecek memurlarımız da 65 yaşından önce emekliliği hayal edebilecek, emeklilikte de insanca yaşayabileceği bir emekli maaşına kavuşacaktır.

Türk Büro-Sen olarak mücadelemizi sonuna kadar gittiği yere kadar götüreceğiz.

Memur ve memur emeklilerimize saygıyla duyurulur."