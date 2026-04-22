Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şüphelilere suçüstü

İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik ve başkomiserlerin koordinasyonunda yürütülen operasyonda, ehliyet sınavına düzenek ile giren 4 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki çapraz sorgularında, olayın organize bir yapı tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, organizasyonu yönlendirdiği belirlenen 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Çatak İlçe Emniyet Amirliği'nin takibi ve hızlı müdahalesi ile şebekeye darbe vurulduğu belirtilirken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü, konuya ilişkin yeni gözaltı ve yakalama sayısının artabileceğini kaydedildi.