İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?
RTÜK'ten 'insan onuru' cezası: TV8, TLC ve Kanal 26'ya yaptırım!

İnsan onuruna aykırı yayınları mercek altına alan RTÜK; TV8, TLC ve Kanal 26'nın yayın ilkelerini ihlal ettiğine karar verdi. RTÜK, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programında 70 yaşındaki bir yarışmacıya yönelik sarf edilen aşağılayıcı ifadeler ve sunucunun bu duruma müdahale etmemesi nedeniyle TV8'e idari para cezası uyguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 16:50, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 16:50
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "abartılı şiddet, çocuk ve gençlere zarar veren içerikler" gerekçesiyle bazı televizyon kanallarına yaptırım uyguladı.

RTÜK, gündemdeki yayın ihlallerini incelemek üzere toplandı. TLC adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından 13 Nisan'da yayınlanan 'GEBER!' isimli yabancı filmin "geneline hakim olan şiddet unsurlarının suçluların güç mücadelesinde başvurdukları başlıca çözüm yöntemi olarak gösterildiğine ve filmde yer verilen şiddet sahnelerinin şiddetin normalleştirdiğine" karar veren Üst Kurul, TLC adlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde yer alan 'şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz' hükmünü ihlalden idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uyguladı.

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" yarışmasındaki sözler nedeniyle TV8'e ceza

RTÜK, TV8'de 7 Nisan'da yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz isimli programla ilgili resen başlatılan incelemeyi ve İletişim Merkezi'ne iletilen çok sayıda vatandaş şikayetini değerlendirdi. Üst Kurul, programa yarışmacı olarak katılan 70 yaşındaki emekli devlet memuru şahsa yönelik diğer yarışmacıların kullandığı 'Kokoşum', 'Görmüyor', 'Titreme, dökeceksin', 'İlaçlarını içtin mi?', 'Senin burada ne işin var?', 'Yürüyemiyorsun', 'Sekiz bakıyorsun' ve 'Yaşınızın kadını değilsiniz' gibi söylemlerle "yarışmacının küçük düşürüldüğüne ve bu durumun insan onuruna saldırı olduğuna" karar verdi. Bu söylemlerin yanı sıra "kadın yarışmacının 'Yemek dışında yorum yapmayın', 'Yaşımla ilgili konuşmayın' demesine rağmen diyalogların devam ettiği ve sunucunun bu durumu sonlandırmadığının tespit edildiği" belirtildi. "Canlı olarak yayınlanmayan ve montajlandıktan sonra ekranlara getirilen söz konusu bölümde yaşlılara yönelik aşağılamaların tamamen reyting amaçlı korunduğu ve sunucunun da diğer yarışmacılara müdahale etmediği" ifade edildi. Bu gerekçelerle TV8'e 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Yayın ilkeleri' başlıklı 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz. Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal etmekten idari para cezası verildi.

Kanal 26'ya ceza

RTÜK, Kanal 26 televizyonunda 13 Nisan'da yayınlanan Açık Futbol programı nedeniyle ceza verdi. "Programda sarf edilen eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, insan onuruna aykırı ve aşağılayıcı olduğu" ifade edilirken, bahsi geçen kanala 6112 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 'İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz. Kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' hükmünü ihlal etmekten idari para cezası kesildi.

