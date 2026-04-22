Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı
Ankara Üniversitesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dersliklerdeki masaların altına bırakılan; İslamiyet, Hz. Muhammed ve başörtülü kadınları hedef alan hakaret içerikli notlar öğrenciler tarafından ifşa edildi. Olayı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu olarak nitelendiren öğrenciler, üniversite yönetiminden ve savcılıktan faillerin derhal tespit edilmesini istedi.
Yenişafak'ta yer alan habere göre; sınıfta unutulan bir not defterinin sayfalarını kopararak İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e, kadınlara ve başörtüsüne ağır küfürler yazıldığı görüldü..
Öğrencilerden çağrı;
"Üniversiteler, her türlü fikrin nezaketle tartışıldığı bir hürriyet alanı olabilir lakin milyarların kutsallarına küfredilen bir 'hakaret arenası' asla olamaz."
"'Fikir özgürlüğü' maskesinin arkasına sığınırak inancımıza saldırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu eylem, Türk Ceza Kanunun'nun 216. maddesi uyarınca açık bir nefret suçudur. Failler derhal tespit edilmeli, idari ve hukuki süretler büyük bir hassasiyetle en ağır şekilde işletilmedilir."