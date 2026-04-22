Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı

Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren skandal notlar öğrencilerin masalarının altına bırakıldı.

Yenişafak'ta yer alan habere göre; sınıfta unutulan bir not defterinin sayfalarını kopararak İslam'a, Kur'an-ı Kerim'e, Hz. Muhammed'e, kadınlara ve başörtüsüne ağır küfürler yazıldığı görüldü..

Öğrencilerden çağrı;

"Üniversiteler, her türlü fikrin nezaketle tartışıldığı bir hürriyet alanı olabilir lakin milyarların kutsallarına küfredilen bir 'hakaret arenası' asla olamaz."

"'Fikir özgürlüğü' maskesinin arkasına sığınırak inancımıza saldırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu eylem, Türk Ceza Kanunun'nun 216. maddesi uyarınca açık bir nefret suçudur. Failler derhal tespit edilmeli, idari ve hukuki süretler büyük bir hassasiyetle en ağır şekilde işletilmedilir."