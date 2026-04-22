Önder Kahveci paylaştı: İşte KPDK toplantısında masaya getirilen talepler

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına dair açıklama yaptı.

Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısına Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Türk Büro-Sen Genel Başkanımız Türkeş Güney ve teknik heyetimizle birlikte katıldık.

Toplantıda kamu çalışanlarımızın temel sorunlarını ve çözüm önerilerimizi bir kez daha kararlı bir şekilde dile getirirken özellikle yeni bir kamu personel rejimi konusunda hızlı bir şekilde adım atılması konusunda görüşlerimizi ifade ettik.

Türkiye Kamu-Sen olarak ısrarla üzerinde durduğumuz;

Yeni bir kamu personel rejimi,

Sendikal hakların genişletilmesi ve 4688 sayılı Kanunun güncellenmesi

Toplu sözleşme sisteminin yeniden yapılandırılması (genel ve hizmet kolu ayrımı)

Birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi

Enflasyona karşı alım gücünün korunması Ek zam ve refah payı verilmesi

Yardımcı Hizmetler Sınıfının GİH'e geçirilmesi

Sosyal diyalog mekanizmalarının etkin ve bağlayıcı hale getirilmesi

Sosyal Güvenlikte

2008 öncesi-sonrası adaletsizliğinin giderilmesi,

Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması,

2016'dan sonra göreve başlayanlara ilave bir derece verilmesi,

İlave ek ödemenin emeklilere de verilmesi,

Vergi dilimleri

Bayram ikramiyesi gibi bir çok başlığı bir kez daha masaya taşıdık.

Türkiye Kamu-Sen olarak dile getirdiğimiz sorunların çözümü için Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun etkin bir şekilde işletilmesi arzumuzu bir kez daha vurguladık.