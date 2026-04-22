İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?

Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, tüketimin azalıp fiyatların düştüğü "mayıs çukuru" döneminde, kısıtlanan ihracat kotasının aylık 1.000 tondan 5.000 tona çıkarılmasıyla sektörün rahatladığını duyurdu. Afyon, bu artışın iç piyasadaki fiyatları yükseltmeyeceğini vurguladı.

Haber Giriş : 22 Nisan 2026 18:24, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 18:28
Kış aylarına göre kahvaltı alışkanlığının değişerek yumurta tüketiminin azalması ve tavuk sürülerinin gençleştirilmesinden kaynaklı fiyatlarda düşüş yaşanması, sektör temsilcileri tarafından "mayıs çukuru" olarak adlandırılıyor.

Sektörün bu yıl "mayıs çukuru"na erken düşmesiyle sıkıntı yaşayan üreticiler, ihracat kotasının artırılmasıyla rahat nefes aldı.

YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, dünyada yumurta üretiminde ilk 10'da olan Türkiye'nin ihracatta ikinciliğe kadar yükseldiğini ancak son dönemde çeşitli nedenlerle beşinciliğe gerilediğini söyledi.

Yumurtanın zaman zaman fiyatıyla ve ihracatla gündeme geldiğini belirten Afyon, "Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, üretimimiz hem ihracata hem iç piyasaya yeter." dedi.

"Mayıs çukuru" bu yıl erken başladı

Yumurta üreticilerinin her yıl "mayıs çukuru" adı verilen bir zarar dönemine girdiğini, bu yıl ise bu sürecin biraz erken başladığını dile getiren Afyon, "Tüketim azalır üretim artarsa arz talep dengesinden ziyade 'fiyatlar düşecek' algısıyla aracı tüccarların veya satış noktalarının yumurtayı bünyelerine çekmeyişi, sıfır stokla ilerlemesi, üreticinin tüketim tarihi yaklaşan ürününü fiyatı düşürerek piyasaya arz etmesi gibi nedenler fiyatları etkiliyor. Bizim iki şekilde ürünümüzü tarihi geçmeden pazarlama şansımız var. Bir ihracat, iki iç piyasa." diye konuştu.

Afyon, bir dönem fiyat istikrarı açısından yumurta ihracatına yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini, ihracatın önce aylık 10 bin, sonra 5 bin ve nihayetinde 1000 ton kotaya kadar gerilediğini söyledi.

Yumurta üretiminde verimliliğin şu an yüzde 120'nin üzerinde olduğunu belirten Afyon, şunları ifade etti:

"Üretim sürecinde 'mayıs çukuru'na düşen sektörün daha fazla krize gitmemesi adına kısıtlanan aylık 1000 tonluk ihracatımızın 5 bin tona çıkması üreticimize soluk aldırdı. Devletimize teşekkür ediyoruz, sorunumuzla ilgilendi. Bir miktar daha esnetti ama kontrollü esnetti. Olası kontrolsüz fiyat yükselmesi sonrasında bu geçici izin daralabilir. O yüzden, üretimi korumak adına yatırımlarımızı devletimize söz verdiğimiz gibi fazlalaştıracağız."

"Birinci önceliğimiz iç piyasa ve fiyat istikrarıdır"

Afyon, 5 bin ton yumurta ihracatının Türkiye için büyük bir rakam olmadığını dile getirerek, "5 bin ton 80 milyon adet yumurta demek. Bu 80 milyon adet yumurta Türkiye'nin bir günlük üretimidir. Bu rakam ihracata gidince fiyatlara yansıyacak algısı oluşmasın çünkü birinci önceliğimiz iç piyasa ve fiyat istikrarıdır." dedi.

AB ülkelerine yumurta ihracatı

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından kaynaklı lojistikte sıkıntılar yaşandığını söyleyen Afyon, bu nedenle en büyük pazarları Körfez ülkelerine ihracatın azaldığını belirtti.

Afyon, son 3 aydır Avrupa Birliği'nden yumurta talepleri geldiğini ifade ederek, "Avrupa Birliği'ne dahi yumurtalarımızı göndermekteyiz. Şu anda 39 ülkeye fiili olarak yumurta ihracatı yaparken, aralıksız 19 ülkeye ihracat yapabiliyoruz. Kotalı ihracatımıza rağmen bu 19 ülkenin ihtiyacına cevap verebiliyorsak üretimde gerçekten dünyada önde gelen ülkelerdeniz. Ayrıca 53 gram altı 'small' olan ve iç piyasada pazarı olmayan yumurtaların ihracatının önü tamamen açıldı, bunun için de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

