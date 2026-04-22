Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, trafikteki toplam Togg sayısının 100 bini geçtiğini duyurarak; 2025 yılı için 60 bin, 2026 yılı için ise 100 bin adetlik üretim hedefi koyduklarını açıkladı. Markanın üçüncü modeli olacak kompakt SUV T6X için müjdeyi veren Tosyalı, Haziran 2027'de siparişlerin alınmaya başlanacağını ve Temmuz ayında teslimatların gerçekleşeceğini belirtti.

Haber Giriş : 22 Nisan 2026 19:10, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 19:10
Togg Yönetim Kurulu ve Tosyalı Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, trafikteki toplam Togg sayısının 100 bini aştığını söyledi.

Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulunan Tosyalı, üretim kapasitesinin 2025 yılında 40 bin adet olduğunu açıkladı. Bu yıl 60 bin üretim hedefi olduğunu belirten Tosyalı, gelecek yıl ise 100 bin adet olduğunu söyledi.

T6X MODELİ GELİYOR

Markanın hibrit ya da içten yanmalı bir seçenek planı olmadığını söyleyen Tosyalı, mevcut T10X ve T10F'in ardından T6X'in geleceğini hatırlattı.

T6X'in daha kompakt ve daha erişilebilir bir model olacağını belirten Tosyalı, "Gelecek yılın Haziran-Temmuz döneminde T6X için sipariş almaya başlarız, Temmuz'da teslimatlara geçeriz. Bu modelle birlikte yollardaki üçüncü modelimiz olacak." dedi.

Üretim bandının yıllık 150 bin aracı rahatlıkla kaldırabildiğini ve aynı banttan 4 ila 6 farklı modeli aynı anda üretebilecek imkanları olduğunu dile getirdi.

Tosyalı ayrıca, şehir içi kullanıma uygun elektrikli bir ticari araç projesi olduğunu, bu modelin ise 2028 başında yollara çıkarma hedefi olduğunu söyledi.

