Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında masaya taşınan "sendikal hakların evrensel standartlara taşınması" talebi somut bir adıma dönüştü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın iradesiyle, kanun değişikliğini hazırlayacak olan Teknik Heyet görevine başlıyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yaptı.

Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

4688 ÇALIŞMASINI TAKVİME BAĞLIYORUZ

Bugün gerçekleştirdiğimiz Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında ısrarlı taleplerimiz sonuca kavuşmuş ve 4688 sayılı Kanunu tüm yönleriyle ele alacak Teknik Heyetin çalışmalarına başlaması karar altına alınmıştır.

Teknik Heyetin hemen çalışmalarına başlaması noktasında irade gösteren Sn. Bakan

@isikhanvedat

a teşekkürlerimi iletiyorum.

Kamu kurum ve kuruluşlarımızın katılımıyla Teknik heyetler çalışmasını hızlıca tamamlamalı, Büyük bir Çalıştay gerçekleştirerek son rapor oluşturulmalı ve Meclis ara tatile girmeden kanun değişiklişi yapılmalıdır.

Memur-Sen olarak alın terini güce dönüştüren akademik sendikacılık anlayışımızla sürece tüm yönleriyle hazırız, 4688 sayılı Kanun'un ivedi olarak adil pazarlığa imkan veren uluslararası koşullara göre güncellenmesi için tüm ekibimizle çalışmalara katkı sunacağız