Alkışlanan hareket: Minik eller bayrağı yerde bırakmadı!
İnegöl Cerrah İlkokulu'nda öğretmenlerin öğrencilerin bayrak hassasiyetini ölçmek amacıyla hazırladığı sosyal deney, duygusal anlara sahne oldu. Panoda sarkar vaziyette bırakılan Türk bayrağını gören ilkokul öğrencileri, ders arasındayken oyunu bırakıp bayrağı özenle düzeltti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 19:50, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 19:54
İnegöl Cerrah İlkokulu'nda öğretmenler tarafından gerçekleştirilen sosyal deneyde, panoda asılı Türk bayrağı tek bir köşesinden sabitlenip, sarkar vaziyette bırakıldı.
Teneffüse çıkan öğrencilerden dördü bayrağın düzgün olmadığını fark edince hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Küçük öğrenciler, bayrağı özenle düzelterek olması gerektiği gibi panoya astı.
O anlar okulun koridorundaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.