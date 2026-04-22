Bakan Çiftçi: Gülistan Doku soruşturması için 6 başmüfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Çiftçi paylaşımında, İçişleri ve Adalet Bakan yardımcılarının bugün Tunceli'de ilgili kurum ve yetkililerle bir araya geldiğini belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığının yürütülen arama çalışmaları kapsamında teknik ve lojistik destek sağlandığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"4 Mülkiye Başmüfettişimiz ve 2 Polis Başmüfettişimiz hem mülki idare hem de Emniyet boyutunda dönemin yetkililerine ilişkin herhangi bir ihmal olup olmadığını titizlikle incelemektedir. Hiçbir iddiayı karşılıksız bırakmadan, hiçbir ihmali göz ardı etmeden, somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için süreci sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz."