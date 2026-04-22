HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı
OVP'de 'petrol' revizyonu: Enflasyon 3,5 puan daha yüksek olabilir
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında her iddia ciddiyetle ele alınıyor
Ekonomistler 'faiz' kararını yorumladı: Temkinli şahin duruş!
Hürmüz gerilimi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı
Bakan Tekin: Okul saldırıları ile ilgili hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan doğum izni açıklaması
Eşme Belediye Başkanı Tozan, görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Eğitimde Şiddet İçin Ortak Akıl Arayışı
Özel gereksinimli öğrencinin servis sorunu KDK ile çözüldü
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Başsavcılık katilin annesinin neden tutuklandığını açıkladı
Meteorolojiden 6 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Çocuklar için alınan tedbirler kağıt üzerinde kaldı
Doğum izni TBMM'de görüşülüyor
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
'4 yılda 2 bin 322 hakime disiplin cezası verildi'
Boşanma davalarında önemli değişiklikler yapılacak
ABD Başkanı Trump, İran'la geçici ateşkesi süresiz uzattı
Gözler Merkez Bankası'nda: Faiz kararı yarın açıklanacak
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Gülistan Doku dosyasını faili meçhul kalmaktan kurtaran Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, savcılığa destek için bakanlık bünyesinde bir ekibin de görev yaptığını söylemişti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 21:36, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 21:48
Tunceli'de 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun ölümüyle ilgili sır perdesi, altı yıl süren sessizliğin ardından aralanmaya başladı. Dosyayı raftan indirip bütün delilleri tek tek inceleyerek yeniden soruşturma başlatan isim ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu oldu.

Altı yıl önce kaybolan ve cansız bedenine henüz ulaşılamayan genç kadının dijital izlerinin, telefon mesajlarının silindiği, işin içinde de kamu görevlilerinin bulunduğu yıllar süren sessizliğin ardından ortaya çıktı. Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü soruşturmada artık Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayla ilgili "Burada yoğun şüpheler var, başsavcımız çok iyi çalıştı dosyaya, bize de söyledi. Gerekli işlemler yapıldı." açıklamasıyla Ebru Cansu'yu geçtiğimiz günlerde tebrik etmişti. Gürlek, dün yaptığı açıklamada, bakanlık olarak soruşturmaya destek verdiklerini şöyle anlatmıştı:

"Bizim ceza işleri genel müdürlüğümüz var. Bir ekip kurduk. Soruşturmayı başsavcılık yapar. Dosyalara bu ekipteki arkadaşlar farklı bir gözle bakıyor. Elbette soruşturmayı yapan ilgili savcılık. Biz soruşturma makamı değiliz. Savcılığın yerine geçip karar teyit etmiyoruz. Tekrar altını çizmek istiyorum. Soruşturmayı biz yürütmüyoruz."

Akın Gürlek'in bu açıklamasının ardından Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tunceli'ye geldi. Tunceli Adliyesi'ne geçen Tuncay, burada Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile hakim ve savcılar tarafından karşılandı. Ardından adliye binasına geçen Tuncay'ın yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Bu görüşmeyle beraber Gülistan Doku soruşturmasıyla tüm ülkenin dikkatini geçen başsavcı Ebru Cansu görüntülenmiş oldu.

