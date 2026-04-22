Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi

Tunceli'de 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun ölümüyle ilgili sır perdesi, altı yıl süren sessizliğin ardından aralanmaya başladı. Dosyayı raftan indirip bütün delilleri tek tek inceleyerek yeniden soruşturma başlatan isim ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu oldu.

Altı yıl önce kaybolan ve cansız bedenine henüz ulaşılamayan genç kadının dijital izlerinin, telefon mesajlarının silindiği, işin içinde de kamu görevlilerinin bulunduğu yıllar süren sessizliğin ardından ortaya çıktı. Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü soruşturmada artık Gülistan Doku'nun cinayete kurban gittiğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmayla ilgili "Burada yoğun şüpheler var, başsavcımız çok iyi çalıştı dosyaya, bize de söyledi. Gerekli işlemler yapıldı." açıklamasıyla Ebru Cansu'yu geçtiğimiz günlerde tebrik etmişti. Gürlek, dün yaptığı açıklamada, bakanlık olarak soruşturmaya destek verdiklerini şöyle anlatmıştı:

"Bizim ceza işleri genel müdürlüğümüz var. Bir ekip kurduk. Soruşturmayı başsavcılık yapar. Dosyalara bu ekipteki arkadaşlar farklı bir gözle bakıyor. Elbette soruşturmayı yapan ilgili savcılık. Biz soruşturma makamı değiliz. Savcılığın yerine geçip karar teyit etmiyoruz. Tekrar altını çizmek istiyorum. Soruşturmayı biz yürütmüyoruz."

Akın Gürlek'in bu açıklamasının ardından Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Tunceli'ye geldi. Tunceli Adliyesi'ne geçen Tuncay, burada Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu ile hakim ve savcılar tarafından karşılandı. Ardından adliye binasına geçen Tuncay'ın yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Bu görüşmeyle beraber Gülistan Doku soruşturmasıyla tüm ülkenin dikkatini geçen başsavcı Ebru Cansu görüntülenmiş oldu.