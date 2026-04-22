Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bölge adliye mahkemelerindeki iş yükünü dengeli ve ölçülebilir hale getirmek amacıyla hukuk ve ceza dairesi üyeleri için yıllık asgari karara bağlanacak dosya sayılarını belirleme kararı aldı. Yargılamaların makul sürede tamamlanması hedefiyle hayata geçirilen düzenleme kapsamında, UYAP altyapısı yenilenerek dosya dağıtımının daire başkanları inisiyatifiyle sistem üzerinden otomatik yapılması sağlanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 21:48, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 21:52
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bölge adliye mahkemelerinin (istinaf) hukuk ve ceza dairelerinde görev yapan üyelerin iş yükünün dengeli, ölçülebilir ve objektif kriterlere dayalı şekilde belirlenmesi amacıyla yıllık asgari iş sayılarının tespit edilmesine karar verdi.

Alınan bilgiye göre, yargılama süreçlerinin kısaltılması, makul sürede yargılanma hakkının güçlendirilmesi ve hedef sürelerin etkin şekilde uygulanması amacıyla HSK tarafından adım atıldı.

HSK Genel Kurulunca alınan kararla, bölge adliye mahkemelerinin hukuk ve ceza dairelerinde görev yapan üyelerin iş yükünün dengeli, ölçülebilir ve objektif kriterlere dayalı şekilde belirlenmesi amacıyla yıllık asgari iş sayıları tespit edilecek.

Bu düzenlemeyle, yargı süreçlerinde belirsizliklerin ortadan kaldırılması, iş yükünün öngörülebilir ve yönetilebilir hale getirilmesi, yargılamaların daha planlı ve koordineli yürütülmesi ve hedef sürelerin daha etkin şekilde uygulanması amaçlanıyor.

Yargı, organizasyon ve yönetim boyutunda da güçlenecek

Öte yandan, Ulusal Yargı Ağı Sisteminin (UYAP) altyapısının yargı süreçlerini destekleyecek şekilde geliştirilmesine yönelik adımlar da atıldı.

Bu kapsamda, ilgili daire başkanlarının inisiyatifi doğrultusunda, dava dosyalarının UYAP üzerinden dağıtılmasına imkan tanıyan yeni bir uygulamanın hayata geçirilmesine karar verildi.

Düzenlemeyle, yargının sadece karar boyutunun değil, aynı zamanda organizasyon ve yönetim boyutunun da güçlendirilmesi hedefleniyor.

