Gençlerbirliği kupada yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası RAMS Park'ta devam etti. Şampiyonluk adaylarından Galatasaray, sahasında konuk ettiği Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ne diş geçiremedi. Maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan kırmızı-siyahlılar, dev bir zaferle yarı finale yükselen taraf oldu.

Başkent Rüzgarı İkinci Yarıda Esti

Mücadelenin ilk yarısı, her iki takımın kontrollü oyunuyla golsüz eşitlikle geçildi. Ancak ikinci yarıya hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu:

51. Dakika: Fıratcan Üzüm, şık bir vuruşla fileleri havalandırarak Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi.

83. Dakika: Galatasaray beraberlik için baskısını artırırken, sahneye çıkan Adama Traore farkı ikiye çıkararak maçın skorunu tayin etti: 2-0.

Gençlerbirliği, yarı finalde Samsunspor - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk'tan Kadroda Büyük Revizyon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un rotasyon tercihi dikkat çekti. Ligdeki son Ankara temsilcisi maçına göre ilk 11'de tam 9 değişiklik yapan Buruk; Sallai, Sanchez ve Torreira gibi as isimleri yedek kulübesine çekerken, Uğurcan Çakır ve Gabriel Sara gibi yıldızları kadroya almadı.

Sarı-kırmızılı ekip sahaya; Günay Güvenç, Boey, Singo, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Lemina, Nhaga, Sane, Ahmed Kutucu, Noa Lang ve Icardi on biriyle çıktı. Özellikle Günay, Kaan ve Nhaga 8 maçlık aranın ardından yeniden başlangıç kadrosunda kendilerine yer buldu.

Osimhen Döndü, Hasret Bitti

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran gelişme ise Victor Osimhen'in sahalara dönüşü oldu. 18 Mart'taki Liverpool maçında kolu kırılan Nijeryalı yıldız, 35 gün sonra formasına kavuştu. Mücadelenin 78. dakikasında oyuna dahil olan Osimhen, mağlubiyete engel olamadı.

Sahada Nostalji Rüzgarı: Retro Forma

Galatasaraylı futbolcular, bu önemli randevuya özel bir tasarımla çıktı. Sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinin unutulmaz dönemlerinden biri olan 1980-1981 sezonundan ilham alınarak hazırlanan "retro" formalarla mücadele etti.

Kupa Notu: Galatasaray'ın 26 yaşındaki oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon oynanan tüm Türkiye Kupası maçlarında ilk 11'de sahaya çıkarak istatistiğini sürdürdü.

Rotasyonlu kadrosuyla çok iyi bir mücadele ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, 15 sene sonra adını kupada yarı finale yazdırdı.

İkinci Gençlerbirliği döneminde 7 haftadır galibiyet alamayan Teknik Direktör Volkan Demirel, ilk galibiyetini Galatasaray karşısında alarak Kırmızı-Siyahlı ekibi Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale taşıdı