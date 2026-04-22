Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
DMM, 'Vatandaşın evinin tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı haber ajansları tarafından servis edilen "Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan bir vatandaşın evinin kendisine tebligat yapılmadan yıkılmak istendiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 23:03, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 23:02
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından Maden ilçesinde belirlenen Rezerv Yapı Alanı'nda vatandaşların güvenli konutlara kavuşması amacıyla 255 konutun yapılmasının planlandığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde, iddialarda yer alan vatandaşın söz konusu alanda herhangi bir hak sahipliğinin bulunmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili yapının tapuda başka vatandaşlar adına kayıtlı olduğu ve haberde yer verilen vatandaşımızın bu yapıda hukuki bir dayanağı olmaksızın (işgalci statüsünde) ikamet ettiği belirlenmiştir. Buna rağmen söz konusu vatandaşımızın da mağdur olmaması adına, Maden Kaymakamlığı ve Maden Belediye Başkanlığı koordinesinde kendisine bir barınma imkanı sağlanmıştır. Haberi bir dezenformasyon aracı olarak kullanarak, vatandaşlarımızı asılsız iddialarla manipüle etmeye çalışan ve gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bir tutumla servis edilen içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

