İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanmakta olan yaz kararnamesi öncesinde idari yargıda kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Süreçte performans kriterlerinin yanı sıra, özellikle aynı yerde uzun yıllar görev yapan isimlerin durumu belirleyici olacak.

10 yıl üzeri görev yapanlar için özel inceleme

Kararname hazırlıklarında öne çıkan en dikkat çekici başlık, aynı merkezde uzun süre görev yapan yargı mensupları oldu.

Sontv'nin kulis bilgilerine göre, 10 yıl ve üzeri aynı il ya da mahkemede görev yapan isimler için ayrı bir değerlendirme başlığı açıldı. Bu kapsamda sadece mevcut görev süresi değil, toplam görev geçmişi de dikkate alınıyor.

Performans kriterleri de belirleyici olacak

HSK'nın bu yılki yaklaşımında rotasyon yalnızca süreye bağlı olmayacak. Dosya yoğunluğu, karar süreleri ve üst mahkeme bozma oranları gibi performans kriterleri de kapsamlı şekilde analiz ediliyor.

Bu iki kriterin birlikte değerlendirilmesiyle daha dengeli bir atama sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Tüm idari yargı kapsamda

Yapılan incelemelerin yalnızca üst düzey yöneticilerle sınırlı olmadığı, istinaf daireleri ve ilk derece mahkemelerinin de aynı kapsamda ele alındığı belirtiliyor.

Özellikle uzun süredir yer değiştirmeyen kadrolar için geniş çaplı bir analiz süreci yürütülüyor.