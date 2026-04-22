Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği iddiası yalanladı

KGM bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2026 23:22, Son Güncelleme : 22 Nisan 2026 23:25
Yazdır
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), kurum bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

KGM'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirileceği" yönündeki iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"KGM bünyesinde Ankara Çevre Yolu'nun ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza yıllardır kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan KGM tarafından işletilen çevre yolları, kamu hizmeti anlayışı gereği aynı statüde hizmet vermeye devam etmektedir. Kasıtlı olarak eksik ve yanıltıcı içeriklerle oluşturulan ve huzursuzluğa yol açarak kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan bu tür yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Ankara Çevre Yolu'yla ilgili iddia CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'dan gelmişti

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, Ankara Çevre Yolu'nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin gündemde olduğunu iddia ederek, yolun ücretli hale geleceğini ve milyarlarca lira gelir elde edileceğini iddia etmişti. "Yaparsa AKP yapar! Çok yakında, Ankara Çevre Yolu artık ücretsiz değil, paralı olacak!' diyen Yavuzyılmaz, şirketlerin kasasına 25 yılda 178 milyar lira gireceğini iddia etmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber