23 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 106. açılış yıl dönümü kutlanıyor

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, Anıtkabir'de ve Birinci Meclis'te düzenlenecek törenlere katılacak. Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını sembolik olarak çocuk başkana devredecek, Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek, TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan özel oturumunu yönetecek ve Meclis'te düzenlenecek resepsiyona ev sahipliği yapacak.

(TBMM/09.00/09.15/10.00/10.45/11.30/14.00/18.30)

- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Bakanlıkta düzenlenecek "Temsili Makam Devir Teslim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/08.00/09.45)

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anıtkabir'deki resmi törene, Meclis'teki özel oturuma ve resepsiyona iştirak edecek.

(Ankara/10.00/14.00/18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'yi ziyaret edecek.

(Londra)

2- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı Çanakkale Kupası kapsamında; İstanbul Boğazı Ulusal Egemenlik Kupası yarışı gerçekleştirilecek, İstanbul-Çanakkale Sahil Güvenlik Kupası Açık Deniz Yarışı'nın startı verilecek.

(İstanbul/12.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabı; Samsunspor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Corendon Alanyaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(Samsun/18.45/İstanbul/20.45)

3- Nesine 3. Lig play-off etabında 1. Grup ve 2. Grup 1. tur ilk maçları oynanacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic karşılaşması oynanacak.

(Denizli/19.00)

5- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 serisi ilk maçında İstanbul Gençlik, Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

6- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 serisi ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı ağırlayacak.

(Bursa/16.00)

7- Galatasaray Kulübü tarafından hayata geçirilecek; içerisinde basketbol salonu, voleybol salonu, kapalı yüzme havuzu, salon sporlarına hizmet edecek yerler ve bazı ticari alanların bulunacağı Aslantepe Vadisi projesinin temel atma töreni gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.00)