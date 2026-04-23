'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu

Suçlu çocuğun ailesine de ceza verilmesi gerektiği yönündeki tartışmalar sürerken, hukukçu Oğuz Demir konuyu gazetemizde değerlendirdi.

Demir, hukuki olarak aileye karşı doğrudan bir cezalandırma yoluna gidilemeyeceğinin altını çizerek, "Türk Ceza Kanunu (TCK) 233'te aile yükümlülüğünden doğan yükümlülüklerin ihlali diye bir suçumuz var. Ancak bu suç şikayete tabi. Mağdurun şikayetçi olması gerekiyor. Aileye karşı doğrudan bir cezalandırma yoluna gidemiyoruz" dedi.

Demir, "Ailenin cezalandırılması bence, suçta ve cezada şahsilik ilkesine aykırı bir durum değil. Biz burada, çocuk suç işledi diye aileye ceza vermiyoruz. Bu durum, çocuğun işlediği fiille doğrudan bağlantılı değil. Aile, gözetim, bakım ve eğitim yükümlülüklerini ihlal ettiği için bir hukuki yaptırım öngörülüyor. Nitekim Avrupa'da da bunun örnekleri var. Bence bu düzenlemeye karşı çıkılmamalı" diye konuştu.

TCK'nın "Aile Düzenine Karşı Suçlar" bölümünde düzenlenen 233. maddesinin genişletilmesi yoluna gidilebileceğini ifade eden Demir, "Suçun şikayete tabi olmaktan çıkarılıp resen soruşturulan bir hale getirilmesi ya da çocuk suç işlediğinde bunun nitelikli hal sayılması söz konusu olabilir" dedi.



