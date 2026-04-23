Dünya çocukları 23 Nisan'da buluşuyor

Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
Pandemi bir nesli çaldı
Pandemi bir nesli çaldı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?
İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı
OVP'de 'petrol' revizyonu: Enflasyon 3,5 puan daha yüksek olabilir
OVP'de 'petrol' revizyonu: Enflasyon 3,5 puan daha yüksek olabilir
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında her iddia ciddiyetle ele alınıyor
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında her iddia ciddiyetle ele alınıyor
Ekonomistler 'faiz' kararını yorumladı: Temkinli şahin duruş!
Ekonomistler 'faiz' kararını yorumladı: Temkinli şahin duruş!
Hürmüz gerilimi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı
Hürmüz gerilimi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı
Bakan Tekin: Okul saldırıları ile ilgili hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak
Bakan Tekin: Okul saldırıları ile ilgili hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan doğum izni açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan doğum izni açıklaması
Eşme Belediye Başkanı Tozan, görevden uzaklaştırıldı
Eşme Belediye Başkanı Tozan, görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Eğitimde Şiddet İçin Ortak Akıl Arayışı
Eğitimde Şiddet İçin Ortak Akıl Arayışı
Özel gereksinimli öğrencinin servis sorunu KDK ile çözüldü
Özel gereksinimli öğrencinin servis sorunu KDK ile çözüldü
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Başsavcılık katilin annesinin neden tutuklandığını açıkladı
Başsavcılık katilin annesinin neden tutuklandığını açıkladı
Meteorolojiden 6 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Meteorolojiden 6 kente 'kuvvetli yağış' uyarısı
Dünya çocukları 23 Nisan'da buluşuyor

23 Nisan, Meclis'in açılışından bir yıl sonra Milli Bayram ilan edildi. Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü çocuklara armağan ederek dünyada bir ilke imza attı. 23 Nisan, 1979'dan itibaren uluslararası boyut kazandı. TBMM arşivlerindeki belgeler ise o tarihi günlerin heyecanını bugün de yaşatıyor.

Haber Giriş : 23 Nisan 2026 07:57, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 07:58
23 Nisan; Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı 23 Nisan 1929'da çocuklara armağan etti. 23 Nisan, 27 Mayıs 1935'te çıkarılan kanunla "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak tanımlandı.

Türkiye, dünya çocuklarını ağırlıyor

Kutlamalarda çocuklar ön saflarda yer almaya başladı. Atatürk, görev süresi boyunca 23 Nisan haftalarında çocukları makamında kabul eti, onlarla yakından ilgilendi. Bu uygulama zamanla bakanlar ve bürokratlar arasında da yaygınlaştı, sembolik koltuk devri geleneğe dönüştü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, ilk kez 1979'da 6 ülkenin katılımıyla uluslararası boyuta taşındı. Dünyanın birçok ülkesinden çocuklar, Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram armağan eden ve bu bayramı dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke oldu.

Meclis'in açılışı arşivlerde yer alıyor

106 yıl önce Meclis'in açılış hazırlıkları ile 23 Nisan'ın Milli Bayram ilan edilme süreci, TBMM arşivinde de yer alıyor. Arşivde, Büyük Millet Meclisinin Ankara'da 23 Nisan Cuma günü, cuma namazı sonrası dualar ve törenlerle açılacağına dair beyanname bulunuyor. Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa imzalı belge, o tarihi günün heyecanını bugün de yansıtıyor.

