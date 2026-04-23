Dünya çocukları 23 Nisan'da buluşuyor

23 Nisan; Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu bayramı 23 Nisan 1929'da çocuklara armağan etti. 23 Nisan, 27 Mayıs 1935'te çıkarılan kanunla "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak tanımlandı.

Türkiye, dünya çocuklarını ağırlıyor

Kutlamalarda çocuklar ön saflarda yer almaya başladı. Atatürk, görev süresi boyunca 23 Nisan haftalarında çocukları makamında kabul eti, onlarla yakından ilgilendi. Bu uygulama zamanla bakanlar ve bürokratlar arasında da yaygınlaştı, sembolik koltuk devri geleneğe dönüştü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, ilk kez 1979'da 6 ülkenin katılımıyla uluslararası boyuta taşındı. Dünyanın birçok ülkesinden çocuklar, Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram armağan eden ve bu bayramı dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke oldu.

Meclis'in açılışı arşivlerde yer alıyor

106 yıl önce Meclis'in açılış hazırlıkları ile 23 Nisan'ın Milli Bayram ilan edilme süreci, TBMM arşivinde de yer alıyor. Arşivde, Büyük Millet Meclisinin Ankara'da 23 Nisan Cuma günü, cuma namazı sonrası dualar ve törenlerle açılacağına dair beyanname bulunuyor. Temsil Heyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa imzalı belge, o tarihi günün heyecanını bugün de yansıtıyor.