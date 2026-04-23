Müjdat Gezen: Sağlığım çok iyi değil

İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda sahnelenmesi planlanan Gırgıriye Müzikali sırasında VIP koltukların yerini beğenmeyen bir seyircinin tepkisiyle karşılaşan Müjdat Gezen, sahneden ayrılmıştı. Yaşanan gerginliğin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Gezen, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gezen, bu akşam sahnelenen 'Gırgıriye Müzikali' öncesinde görüntülendi. Salona gelen Gezen, Uğur Dündar ile birlikte koltuklara tek tek oturarak seyirci açısını test etti. Plastik sandalyeler yerine daha konforlu koltuklar yerleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlığım çok iyi değil ama düzelir. Organizatör arkadaşlar kongre salonu kiralamışlar; ancak kongre salonu düzayak olduğu için iki koltuk arkada oturanlar sahneyi göremiyor. Seyircinin olmadığı bir tiyatro düşünebilir misiniz? Ben bu işin oyuncusuyum, yazarıyım, yönetmeniyim. Seyircilerin 20 tanesi bana sandalye kaldırıp tepki gösterirse bu iş yürümez.

"O beş kişi de insan değil mi?"

Neyse ki iyi niyetle davranıp kırmızı koltuklar getirmişler, tiyatro onları kurmuş. 'Parayı iade ediyoruz; istiyorsanız girin bedava seyredin' demişler. Bana ne ister bedava olsun ister paralı... Sahneye çıkacağız, yine 'Göremiyoruz' derlerse; az evvel de söylediğim gibi bu işin patronu olan iki genci çağıracağım, 'Cevap versinler size' diyeceğim. Sahneye çıkıp oynayacağız ama beş tane bile seyirci şikayet etse, o beş kişi de insan değil mi?"