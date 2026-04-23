'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 10:23, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 12:27
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Pervin Buldan, Tekin Bingöl, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, milletvekilleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeli otobüsle Anıtkabir'e geçti.

Söz konusu uygulama, makam aracı yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla 2024 yılında TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından başlatılmıştı.

Daha sonra, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Numan Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, şunları yazdı;

Birinci Meclis'in açılışının 106. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye demokrasisinin kalbi ve milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk başkanını ziyaret etmenin heyecanını yaşıyoruz.

Milletin bağımsızlığına bizzat sahip çıktığı büyük bir günü ve egemenliğinin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan ettiği bu kurucu iradeyi tam 106 yıl sonra bir kez daha canı yürekten tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin temelinde yer alan ulusal egemenlik fikrini; adaletin, demokrasinin, toplumsal barışın ve müşterek geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz.

"İnsani felaketlerin büyük yükünü çocuklarımız taşımaktadır"

İçinden geçtiğimiz çağda; çatışmaların, her türlü eşitsizliğin, yoksunluğun ve küresel vicdanı yaralayan ağır insani felaketlerin büyük yükünü çocuklarımız taşımaktadır. Böylesi bir dönemde 23 Nisan'ın manası daha da derinleşmektedir. Nitekim çocukları korumak; insanlık değerlerini ve medeniyet iddiasını koruma meselesidir. Hedefimiz; her çocuğun güven içinde yaşadığı, nitelikli eğitime eriştiği, kendisini özgürce geliştirebildiği; bilimin, sanatın ve ahlakın ışığında geleceğe yürüdüğü güçlü toplumsal zemini tahkim etmektir. Milli egemenliği yaşatmanın en sahici yolu, çocuklara daha adil, müreffeh ve özgür bir vatan bırakmaktır.

İstiklal kahramanlarımızın emaneti olan Cumhuriyet'i, Gazi Meclisimizin tarihi sorumluluğuna yakışır bir kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Milletimizin iradesine sadakatten; başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hukukunu korumaktan ve güzel ülkemizi güçlü yarınlara genç nesillerin omuzlarında yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Zat-ı Alinizi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun.

