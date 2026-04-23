Bakan Fidan İngiltere'de temaslarda bulunacak

Londra ziyareti kapsamında ayrıca, Bakan Hakan Fidan, Oxford Üniversitesi Küresel Tarih Merkezi ve Küresel Düzen Programı ev sahipliğinde yapılacak etkinlikte hitapta bulunacak ve İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

Fidan'ın muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin olumlu seyrinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, mevcut işbirliği alanlarının daha da genişletilmesi ve ilişkilerin çok boyutlu biçimde derinleştirilmesine yönelik ortak çabaları ele alması bekleniyor.

İki ülke arasında çok iyi düzeyde seyreden ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticaret hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin en kısa sürede neticelenmesinin önem arz ettiğine dikkati çekecek Fidan, İngiltere'de yaşayan ve sayıları 500 bine yaklaşan Türk toplumunun iki ülke arasında beşeri, kültürel ve ekonomik bağları güçlendiren en önemli unsurlardan birini teşkil ettiğini belirtecek.

Fidan, Türk vatandaşlarının İngiltere'de süresiz oturum başvurularında yaşanan gecikmelerin yarattığı mağduriyetlere dikkati çekerek bu konuda gerekli adımların ivedilikle atılması yönündeki beklentiyi kayda geçirmesi planlanıyor.

İki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güçlü siyasi irade ve kararlılığın mevcut olduğunu vurgulayacak olan Fidan, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesine verilen öneminin altını çizecek.

Fidan, Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma alanındaki girişimlerini NATO ile yakın eş güdüm içinde yürütmesinin önemine dikkati çekecek, İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda süren ve kritik bir aşamaya gelinen müzakereler ile Hürmüz Boğazı'na yönelik gelişmeleri ele alacak.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve sürdürülebilir bir barışla sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara yapıcı katkı sunmaya devam edeceğini yineleyecek Fidan, İsrail'in Gazze'deki ateşkes sürecini ve iki devletli çözüm perspektifini zayıflatmaya yönelik girişimleri karşısında, uluslararası toplumun ilkeli, kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin zaruri olduğunu vurgulayacak.

Bakan Fidan'ın, Filistin'de yaşanan insani dram ve zulmün tüm uluslararası platformlarda güçlü ve sürekli biçimde gündemde tutulmasının önemine işaret ederek Suriye'nin yeniden inşa ve toparlanma sürecinde, sahadaki çatışma ortamını besleyen dinamiklerin zayıflatılması ve uzun vadeli istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerin teşvik edilmesinin kritik önem taşıdığına dikkati çekmesi öngörülüyor.

Türkiye-İngiltere ilişkileri

Fidan, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper'la Beşinci Antalya Diplomasi Forumu marjında 18 Nisan'da bir araya gelmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 27 Ekim 2025'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu.

Ziyaret kapsamında Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerde bulunmuş ve Türkiye'nin EurofighterTyphoon tedarikini neticelendiren anlaşmalar imzalanmıştı.

Bakan Fidan, Londra'ya son olarak 30 Ekim 2024'te resmi bir ikili ziyaret gerçekleştirmiş, 2-3 Mart 2025'te ise Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen Ukrayna toplantısına katılmıştı.