Bakan Fidan İngiltere'de temaslarda bulunacak

'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli
Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli
Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
Pandemi bir nesli çaldı
Pandemi bir nesli çaldı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?
İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı
OVP'de 'petrol' revizyonu: Enflasyon 3,5 puan daha yüksek olabilir
OVP'de 'petrol' revizyonu: Enflasyon 3,5 puan daha yüksek olabilir
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında her iddia ciddiyetle ele alınıyor
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında her iddia ciddiyetle ele alınıyor
Ekonomistler 'faiz' kararını yorumladı: Temkinli şahin duruş!
Ekonomistler 'faiz' kararını yorumladı: Temkinli şahin duruş!
Hürmüz gerilimi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı
Hürmüz gerilimi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı
Bakan Tekin: Okul saldırıları ile ilgili hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak
Bakan Tekin: Okul saldırıları ile ilgili hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan doğum izni açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan doğum izni açıklaması
Eşme Belediye Başkanı Tozan, görevden uzaklaştırıldı
Eşme Belediye Başkanı Tozan, görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Eğitimde Şiddet İçin Ortak Akıl Arayışı
Eğitimde Şiddet İçin Ortak Akıl Arayışı
Özel gereksinimli öğrencinin servis sorunu KDK ile çözüldü
Özel gereksinimli öğrencinin servis sorunu KDK ile çözüldü
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi için gözaltı talebi
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Motorine indirim geliyor: Tarih belli oldu
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Hız mı, kalite mi? Ankara İstinaf ceza dairelerinde çarpıcı tablo
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Fidan İngiltere'de temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'ye ziyaret düzenleyecek. Fidan, ziyarette İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper ile görüşecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 11:32, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 11:32
Yazdır
Bakan Fidan İngiltere'de temaslarda bulunacak

Londra ziyareti kapsamında ayrıca, Bakan Hakan Fidan, Oxford Üniversitesi Küresel Tarih Merkezi ve Küresel Düzen Programı ev sahipliğinde yapılacak etkinlikte hitapta bulunacak ve İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

Fidan'ın muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin olumlu seyrinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, mevcut işbirliği alanlarının daha da genişletilmesi ve ilişkilerin çok boyutlu biçimde derinleştirilmesine yönelik ortak çabaları ele alması bekleniyor.

İki ülke arasında çok iyi düzeyde seyreden ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticaret hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin en kısa sürede neticelenmesinin önem arz ettiğine dikkati çekecek Fidan, İngiltere'de yaşayan ve sayıları 500 bine yaklaşan Türk toplumunun iki ülke arasında beşeri, kültürel ve ekonomik bağları güçlendiren en önemli unsurlardan birini teşkil ettiğini belirtecek.

Fidan, Türk vatandaşlarının İngiltere'de süresiz oturum başvurularında yaşanan gecikmelerin yarattığı mağduriyetlere dikkati çekerek bu konuda gerekli adımların ivedilikle atılması yönündeki beklentiyi kayda geçirmesi planlanıyor.

İki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güçlü siyasi irade ve kararlılığın mevcut olduğunu vurgulayacak olan Fidan, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesine verilen öneminin altını çizecek.

Fidan, Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma alanındaki girişimlerini NATO ile yakın eş güdüm içinde yürütmesinin önemine dikkati çekecek, İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda süren ve kritik bir aşamaya gelinen müzakereler ile Hürmüz Boğazı'na yönelik gelişmeleri ele alacak.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve sürdürülebilir bir barışla sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara yapıcı katkı sunmaya devam edeceğini yineleyecek Fidan, İsrail'in Gazze'deki ateşkes sürecini ve iki devletli çözüm perspektifini zayıflatmaya yönelik girişimleri karşısında, uluslararası toplumun ilkeli, kararlı ve ortak bir tutum sergilemesinin zaruri olduğunu vurgulayacak.

Bakan Fidan'ın, Filistin'de yaşanan insani dram ve zulmün tüm uluslararası platformlarda güçlü ve sürekli biçimde gündemde tutulmasının önemine işaret ederek Suriye'nin yeniden inşa ve toparlanma sürecinde, sahadaki çatışma ortamını besleyen dinamiklerin zayıflatılması ve uzun vadeli istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerin teşvik edilmesinin kritik önem taşıdığına dikkati çekmesi öngörülüyor.

Türkiye-İngiltere ilişkileri

Fidan, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper'la Beşinci Antalya Diplomasi Forumu marjında 18 Nisan'da bir araya gelmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 27 Ekim 2025'te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuştu.

Ziyaret kapsamında Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerde bulunmuş ve Türkiye'nin EurofighterTyphoon tedarikini neticelendiren anlaşmalar imzalanmıştı.

Bakan Fidan, Londra'ya son olarak 30 Ekim 2024'te resmi bir ikili ziyaret gerçekleştirmiş, 2-3 Mart 2025'te ise Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen Ukrayna toplantısına katılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber