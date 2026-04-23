'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
%0 Faizli 25.000 TL Taksitli Avans
Sponsorlu İçerik
5 yeni film sinemaseverlerle buluşacak

Sinema salonlarında bu hafta animasyon, dram ve aksiyon türlerinde 5 film vizyona girecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 12:00, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 12:22
Geniş yelpazede yeni filmler izleyiciyle buluşuyor.

"Geçmişin Kokusu"

Gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlanan TRT ortak yapımı "Geçmişin Kokusu" filmi, Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te geçen sarsıcı bir hikayeyi konu alıyor.

Serkan Özarslan'ın yönettiği filmde, Görkem Sevindik, Gülsim Ali ve Emir Benderlioğlu rol alıyor.

"Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak"

Suzanne Collins'in aynı adlı romanından uyarlanan ve distopik bir gelecekte geçen serinin ikinci filmi "Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak", Katniss Everdeen ve Peeta Mellark'ın 74. Açlık Oyunları'nı kazanıp evlerine döndükten sonra Capitol'e karşı bir isyanın kıvılcımını yakmalarını konu alıyor.

ABD yapımı filmin başrollerini, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth paylaşıyor.

Haftanın animasyon filmleri

Burak Kaan Şimşeker'in yönettiği animasyon film "1881 Atatürk: Bir Liderin Doğuşu", Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk yıllarından başlayarak liderliğe uzanan yolculuğunu anlatıyor. Selanik'te başlayan hikaye, Atatürk'ün karakterini şekillendiren olaylar ve değerler üzerinden ilerlerken, bir liderin nasıl doğduğunu etkileyici bir anlatımla gözler önüne seriyor.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Fransa ve Kanada ortak yapımı "Cesur Hayvanat Bahçesi Sakinleri" filmi, gizemli bir etkinin ardından kontrolden çıkan bir hayvanat bahçesinde geçen soluksuz bir macera sunuyor.

Viktor Glukhushin'in yönettiği animasyon "Marakuda: Taş Devri Efsanesi", kendini kanıtlamak isteyen genç bir kabile üyesinin fantastik yolculuğunu konu alıyor.

"Çocuk Sinema Şenliği" bugün başlıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Çocuk Sinema Şenliği", Türkiye genelinde bugün başlıyor.

"Kardeş Takımı 3", "İbi: Uzay Görevi", "Pırıl: Saklı Robotlar", "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip", "Şampiyon Keçi", "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5", "Hay Hak: Karagöz Hacivat", "Tom ve Jerry: Kayıp Pusula", "Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı" ve "Efes'in Sırrı" filmlerinin görülebileceği şenlik, 26 Nisan'a kadar devam edecek.

Şenlikteki seçili filmler, Paribu Cineverse salonlarında gösterilecek.

