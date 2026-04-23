Okullarda 7 aşamalı güvenlik planı devrede

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 23 Nisan'da Ankara'da memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in de aralarında bulunduğu gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda güvenlik politikalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Okul saldırıları sonrası yeni dönem

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırıların ardından okul güvenliğinin yalnızca asayiş meselesi olarak ele alınmadığını belirten Çiftçi, konunun tüm boyutlarıyla yeniden değerlendirildiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı yapıldığını belirten Çiftçi, 81 il valiliğine gönderilecek genelge ile yeni tedbirlerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Bu kapsamda okulların çevresi risk esaslı analiz edilecek. Öğrenci hareketliliği, servis güzergahları ve çevresel risk alanları detaylı şekilde incelenecek. Okul giriş-çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğü artırılacak, metruk yapılar ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda denetimler sıklaştırılacak.

Kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları ve güvenli alanlar yeniden düzenlenecek. Okul güvenliği toplantıları artık her ay yapılacak. Ayrıca her okulda yöneticiler, rehber öğretmenler ve güvenlik birimlerinden oluşan bir kurul kurulacak.

Çiftçi, 7 aşamalı güvenlik modelinin; risk analizi, fiziki önlemler, erken uyarı sistemi, izleme mekanizması, rehberlik koordinasyonu, kurumlar arası iş birliği ve acil durum eğitimlerini kapsadığını belirtti.

Öğrencilerin yalnızca fiziki değil; psikososyal durumlarının da izleneceğini vurgulayan Çiftçi, akran zorbalığı, dijital riskler ve devamsızlık gibi konuların da yakından takip edileceğini ifade etti.

Siber suçlarla mücadelede sıkı takip

Okul saldırıları sonrası dijital mecraların da yakından izlendiğini belirten Çiftçi, suç ve şiddeti öven içeriklere karşı kapsamlı mücadele yürütüldüğünü söyledi.

2025 yılında 210 bin 234, 2026 yılı Nisan ayı itibarıyla ise 86 bin 937 sosyal medya kullanıcısının tespit edildiğini açıklayan Çiftçi, yalnızca iki saldırı sonrası yüzlerce hesap hakkında işlem başlatıldığını belirtti.

Toplamda 8 bini aşkın URL için erişim engeli süreci işletildiğini aktaran Çiftçi, "C31K" adlı oluşuma ait 259 Telegram kanalının kapatıldığını ifade etti. Provokatif içerik paylaşan hesaplara yönelik adli süreçlerin sürdüğünü belirten Çiftçi, dijital alanın hukuk dışı olmadığını vurguladı.

Gülistan Doku dosyasında son durum

Gülistan Doku dosyasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Çiftçi, sürecin çok yönlü sürdüğünü belirtti. 17 Nisan 2026'da alınan kararla Tuncay Sonel hakkında müfettiş görevlendirildiğini, aynı tarihte görevden uzaklaştırıldığını ve gözaltına alındığını ifade etti.

Sonel'in 21 Nisan'da tutuklandığını belirten Çiftçi, ayrıca soruşturma süreçlerinin etkinliğini incelemek üzere yeni müfettişlerin görevlendirildiğini söyledi. Jandarma ekiplerinin arama çalışmalarına destek verdiğini aktaran Çiftçi, sürecin titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Faili meçhul cinayetlerde düşüş

Kasten öldürme olaylarında aydınlatma oranının yüzde 97,2'ye ulaştığını belirten Çiftçi, son yıllarda faili meçhul olay kaydı bulunmadığını söyledi.

Firari şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Çiftçi, yüzlerce kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını ve uluslararası iş birliklerinin devrede olduğunu ifade etti.

Yeni nesil suç örgütlerine operasyon

"Sokak çeteleri" yerine "yeni nesil suç örgütleri" ifadesini kullanan Çiftçi, bu yapılarla mücadelenin 2026 yılında öncelikli başlık olduğunu açıkladı.

2025 yılında 652 suç örgütüne yönelik 1.730 operasyon düzenlendiğini belirten Çiftçi, 14 binden fazla kişinin gözaltına alındığını ve binlerce kişinin tutuklandığını söyledi.

2026'nın ilk aylarında ise 274 örgüte yönelik 676 operasyon yapıldığını belirten Çiftçi, operasyon sayılarında artış yaşandığını vurguladı.

Ruhsatsız silahla mücadele sürüyor

Ruhsatsız silahların ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu belirten Çiftçi, 2024 ve 2025 yıllarında 100 bini aşkın silah ele geçirildiğini söyledi.

2026'nın ilk döneminde ise 32 bin 523 silah yakalandığını ve 33 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Çiftçi, denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

Belediyelere yönelik soruşturmalar

Belediyelere yönelik işlemlerin siyasi değil, hukuki temelde yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, 31 Mart 2024'ten bu yana 3 bin 309 inceleme yapıldığını ve 1.535'i için soruşturma izni verildiğini açıkladı.

Farklı partilere mensup belediyelerin de bu süreçte yer aldığını belirten Çiftçi, en fazla soruşturma izni verilen belediyelerin AK Partili belediyeler olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi özelinde de çeşitli incelemeler yapıldığını aktaran Çiftçi, bazı dosyalarda soruşturma izni verildiğini, bazılarında ise suç unsuruna rastlanmadığını ifade etti. Nihai kararın yargı tarafından verileceğini vurguladı.