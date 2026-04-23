MSÜ tercihlerinde süre yarın doluyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2026-MSÜ sınavına giren adayların askeri öğrenci olabilmek için yapmaları gereken tercih işlemlerinde son güne girildiğini hatırlattı.

Bakanlık tarafından yayımlanan takvime göre, adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihlerini tamamlamaları için verilen süre yarın doluyor.

Tercih yapmayan adaylar ikinci aşamaya çağrılmayacak

Adayların, MSB'nin "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden tercihlerini sisteme girmeleri gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar tercih yapmayan adaylar, sınav puanları ne olursa olsun ikinci seçim aşamalarına (mülakat, fiziki yeterlilik testi vb.) davet edilmeyecek.

Tercih işlemlerinin ardından, adayların yerleştirme puanlarına göre değerlendirme süreci başlayacak ve sonuçlar yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.