Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nda Ulusal Egemenlik Kupası başladı

Lisede Erasmus programında usulsüzlük: Okul müdürü görevden alındı
MSÜ tercihlerinde süre yarın doluyor
MSÜ tercihlerinde süre yarın doluyor
'Güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı, güçlü çocukluk nesli yetiştirmek'
'Güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı, güçlü çocukluk nesli yetiştirmek'
'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
'TBMM'nin açılışı ile yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır'
Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli
Okullarda 7 basamaklı güvenlik modeli
Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
Kurtulmuş: 23 Nisan çocuklarımıza armağan edilen eşsiz bir bayramdır
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
ÖTV'siz araç alanların telaşı başladı! Ortopedik engelliye tertibat sınavı
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
'Suçlu çocuğun ailesine ceza' tartışması: Yükümlülüklerin ihlali söz konusu
Pandemi bir nesli çaldı
Pandemi bir nesli çaldı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
İdari yargıda 10 yıl aynı yerde görev yapanlar mercek altında
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
HSK'den yargıda 'kota' dönemi: İstinaf üyelerine asgari iş sayısı geliyor
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu savcı ilk kez görüntülendi
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Sendikacılık Kanunu 25. yılında: KPDK'den 'yeni sistem' sinyali
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Ali Yalçın paylaştı: 4688 Sayılı Kanun değişikliği takvime bağlanıyor
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
Togg'da 100 bin barajı aşıldı: Yeni model 2027'de yollarda!
İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?
İhracat kotası 5 kat arttı: Yumurtaya zam gelecek mi?
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı
Ankara Üniversitesi'nde İslam'a ve kutsal değerlere hakaret skandalı
OVP'de 'petrol' revizyonu: Enflasyon 3,5 puan daha yüksek olabilir
OVP'de 'petrol' revizyonu: Enflasyon 3,5 puan daha yüksek olabilir
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında her iddia ciddiyetle ele alınıyor
Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasında her iddia ciddiyetle ele alınıyor
Ekonomistler 'faiz' kararını yorumladı: Temkinli şahin duruş!
Ekonomistler 'faiz' kararını yorumladı: Temkinli şahin duruş!
Hürmüz gerilimi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı
Hürmüz gerilimi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı
Bakan Tekin: Okul saldırıları ile ilgili hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak
Bakan Tekin: Okul saldırıları ile ilgili hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacak
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan doğum izni açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'dan doğum izni açıklaması
Eşme Belediye Başkanı Tozan, görevden uzaklaştırıldı
Eşme Belediye Başkanı Tozan, görevden uzaklaştırıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Eğitimde Şiddet İçin Ortak Akıl Arayışı
Eğitimde Şiddet İçin Ortak Akıl Arayışı
Özel gereksinimli öğrencinin servis sorunu KDK ile çözüldü
Özel gereksinimli öğrencinin servis sorunu KDK ile çözüldü
Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nda Ulusal Egemenlik Kupası başladı

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı Ulusal Egemenlik Kupası'nın startı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuyla İstanbul Boğazı'ndan verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 15:02, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 15:10
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübünün düzenlediği yarışlarda 14 ülkeden 500 sporcu, Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

Dolmabahçe'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına düzenlenen saygı duruşuyla başlayan ve 3 saatten uzun süren yarışlarda sporcular, rüzgar ve zorlu parkura karşı stratejinin belirleyici olduğu bir mücadele sergilerken İstanbul halkı da yelkenlerin 23 Nisan coşkusuyla buluştuğu şölene tanıklık etti.

Ulusal Egemenlik Kupası için yarışan ekipler, boğaz etabını tamamlayarak Çanakkale'ye doğru yelken açtı.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, her etabın kendine has ruhu ve hikayesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları, sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Türkiye'nin denizlerdeki gücünü dünyaya gösteren bir prestij vitrini niteliğindedir. Amacımız, bu özel günlerin maneviyatını denizlerdeki mücadelemizle birleştirmek, bayrağımızı uluslararası sularda gururla dalgalandırmak ve bu sporu gelecek nesillere en profesyonel şekilde aktarmaktır."

Tarihe Saygı Yarışı

Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü anısına düzenlenen Tarihe Saygı Yarışı'nda sporcular, Çanakkale'nin rüzgarına karşı yol alacak.

104 deniz mili boyunca zorlu mücadele verecek ekiplerden Çanakkale'ye ilk ulaşan takım, Sahil Güvenlik Kupası'nın sahibi olacak.

Yarışçılar, 25 Nisan'da Çanakkale Boğazı'nda mücadeleye devam edecek. Üç gün sürecek zorlu yarışların ardından kazanan ekip, Zafer Kupası'nı alacak.

Yarışların ikinci etabı 19 Mayıs'ta, üçüncü etabı 30 Ağustos'ta, final etabı Cumhuriyet Kupası ise 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

