Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Lisede Erasmus programında usulsüzlük: Okul müdürü görevden alındı
Lisede Erasmus programında usulsüzlük: Okul müdürü görevden alındı
Lisede Erasmus programında usulsüzlük: Okul müdürü görevden alındı

Bolu İzzet Baysal Abant Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü A.V., 2025 yılındaki Almanya Erasmus stajı programında "sistematik usulsüzlük" yaptığı gerekçesiyle görevden alındı. MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan soruşturma raporu kapsamında, kamu zararına yol açan A.V.'den 9 bin 72 avronun yasal faiziyle tahsil edilmesi ve 1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması talep edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 15:32, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 15:34
İzzet Baysal Abant Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü A.V. hakkında 2025 yılında Erasmus projesi kapsamında Almanya'ya düzenlenen eğitim programında iş ve işlemlerde usulsüzlük yaptıkları ve yapılmasına sebebiyet verdikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı. A.V. hakkındaki iddialar nedeniyle görevden alınırken, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı. Soruşturma raporunda A.V.'nin turizm danışmanlık şirketi ile mevzuata aykırı bir şekilde hizmet sözleşmesi imzaladığı, henüz hiçbir hizmet satın almadan yaklaşık 100 bin avronun turizm danışmanlık şirketine ödediği, tüm öğrencilere dil eğitimi, kendi okullarında ücretsiz şekilde kendi öğretmenleri tarafından verilmesine rağmen eğitim ile ilgili turizm danışmanlık şirketine ödeme yaptığı, öğrencilerin pasaport masraflarını ve noter vekalet ücretlerini velilere ödettiği, öğrenci başına düşen hibe tutarını velilerden gizlediği ifade edildi.

'SİSTEMATİK NİTELİKTE USULSÜZLÜKLERİN ORTAYA ÇIKMASINA DOĞRUDAN SORUMLULUĞU BULUNDUĞU ANLAŞILMIŞTIR'

Soruşturma raporunda ayrıca, "A.V.'nin Erasmus proje sürecinde harcama yetkilisi ve proje yasal temsilcisi sıfatıyla mevzuata aykırı sözleşme imzaladığı, hizmet alınmadan yüksek tutarlı ödeme gerçekleştirdiği, proje ekibini usulüne uygun oluşturmadan ve resmi tebligat yapmadan süreci yürüttüğü, Valilik oluru olmaksızın işlem tesis ettiği, gerçeğe aykırı belge ve veri girişlerine sebebiyet verdiği, öğrenci ve velilere imzalatılması zorunlu sözleşmeleri düzenlemediği, kamu kaynağının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği, refakat görevini gereği gibi yerine getirmediği ve proje uygulamasında sistematik nitelikte usulsüzlüklerin ortaya çıkmasına doğrudan sorumluluğu bulunduğu anlaşılmıştır. Söz konusu fiiller münferit ve şekli eksiklikler mahiyetinde olmayıp; planlama, harcama, belgelendirme, görevlendirme ve denetim süreçlerinin tamamına sirayet eden, kamu zararına yol açan ve kurumun kurumsal itibarını zedeleyen niteliktedir" denildi.

Raporda A.V.'nin 9 bin 72 avro fazla ödeme yaptığı tespit edilerek, "Proje yasal temsilcisi A.V.'nin talimatıyla refakatçi öğretmenler için oluşturulan bireysel destek bütçesinin de tüm kalemler ile birlikte yaklaşık 100 bin avronun turizm ve danışmanlık şirketine tek seferde ödendiği dikkate alındığında 9 bin 72 avronun karşılığının ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte harcama yetkilisi ve proje yasal temsilcisi sıfatıyla sorumluluğu bulunan A.V.'den tahsilinin uygun olacağı" ifadelerine yer verildi.

1 YIL KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI TALEBİ

Raporda disiplin yönünden A.V.'nin 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması ile cezalandırılması talep edilirken, adli yönden, '4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' hükümleri uyarınca, ön inceleme yapılmak üzere eğitim müfettişlerinin görevlendirildiği anlaşıldığından, ayrıca herhangi bir işlem tayinine gerek olmadığı belirtildi.

