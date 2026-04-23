DMM, 23 Nisan kutlamalarında Türk bayrağına saygısızlık iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları üzerinden sosyal medyada paylaşılan "Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 15:40, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 16:48
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Alparslan Türkeş Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında dev bir bayrak koreografisi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gösterinin tamamlanmasının ardından, şeritler halindeki uzun parçalar, usulüne uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmek amacıyla rulo yapılmak üzere zemine serildiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Görevlilerin bayrağı toplama işlemi sırasında şeritlerin arasından geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdiği, iddia edilenin aksine, şanlı Türk bayrağının üzerine basılmasının söz konusu dahi olmadığı tespit edilmiştir. Milli değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi istismar ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu hedef alan bu tür kasıtlı ve art niyetli içerikler, kamuoyunda infial yaratma amacı taşıyan birer dezenformasyon girişimidir. Vatandaşlarımızın, bu tarz içeriklere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."

