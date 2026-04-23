Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
15 yaşındaki çocuğa akran zorbalığı: Muştayla öldüresiye dövüldü

İstanbul Esenyurt'ta akran zorbalığı yine bir çocuğu hastanelik etti. 15 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki başka bir çocuğa "Bana şaka yapma" dediği için muştalı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuk gözünü kaybetme tehlikesiyle ameliyata alınırken, kulağından alınan kıkırdakla çene ve elmacık kemiği ameliyatı da yapıldığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 16:02, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 16:07
Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, Bünyamin B. isimli 15 yaşındaki çocuk, yaşıtı başka bir çocuğun muştalı saldırısına uğradı. Olay sonrasında yüzü ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan çocuk hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gözünü kaybetme riski bulunan Bünyamin B.'nin tedavisi hastanede devam ederken, çene ve elmacık kemiklerinin de kırıldığı, kulağından alınan kıkırdak ile ameliyat edildiği öğrenildi.

Bünyamin B.'nin ağabeyi, "Benim kardeşim, arkadaşına 'Bana şaka yapma' dediği için muşta ve demir sopayla dövülerek hastanelik edildi. Kardeşim hastanede, o çocuk ise sokaklarda. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

