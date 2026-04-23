Meclis'ten geçti: İşte 5 soruda 'doğum izni' düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu'nda yasalaşan yeni düzenleme ile toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı; düzenleme hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsayacak. 1 Nisan 2026 itibarıyla henüz 24 haftalık süreyi doldurmamış olan annelere, talepleri halinde 8 haftalık ek izin hakkı tanınırken, özel sektördeki babalık izni de 10 güne yükseltildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 16:40, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 16:40
Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresi uzatıldı.

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeyle, kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni süresi uzatılırken kanun hakkında merak edilen 5 soru ve yanıtı şöyle:

1- Doğum izni sürelerinin uzatılmasına yönelik yeni düzenleme ne getiriyor?

Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.

2- Yasa, doğum öncesi çalışma süresine ilişkin ne öngörüyor?

Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.

3- Düzenlemeden doğum iznini tamamlayanlar yararlanabilecek mi?

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.

4- Babalık izni kaç gün olacak?

Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.

5- Yasayla, koruyucu ailelere yönelik nasıl bir düzenleme öngörülüyor?

Koruyucu aile olmanın teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

